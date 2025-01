L’avversario. Pescara ferito e arrabbiato. Abruzzesi in crisi di risultati

Senza allenatore, Baldini (fermato per tre turni, e senza vice Nardini (fermato per due), il Pescara arriva a Perugia ferito, ridimensionato in classifica ma anche molto arrabbiato.

La squadra abruzzuse, che nella prima parte della stagione ha comandato il campionato insieme a Ternana e Virtus Entella, è ormai a secco di vittorie da sei turni. In una crisi di risultati inattesa e preoccupante. Tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime sfide per il Pescara che nell’ultimo turno è uscito sconfitto dalla trasferta di Piancastagnaio. Un ko che ha lasciato strascichi importanti dal punto di vista disciplinare e non solo. In trasferta il Pescara, in questa striscia negativa, ha pareggiato a Campobasso, ha rimediato invece due sconfitte, in casa della Torres e nell’ultimo turno di campionato contro la Pianese. Ad un certo punto della stagione, dopo il primo mese di campionato, il Pescara è stato capace di infilare una striscia di sette vittorie consecutive, per un totale di dieci successi nelle prime dodici giornate della stagione.

Ma il presente è fatto di rabbia e di proteste. La società di Sebastiani, dopo la sconfitta con la squadra di Formisano, ha alzato la voce. O meglio ha voluto documentare i torti arbitrali subiti alla Lega pro e ha inviato la documentazione firmata dal presidente.

Non solo, il club ha richiesto (come riporta Rete8) la visione degli atti relativi alla decisione contro Baldini. Quindi il legale, l’avvocato Flavia Tortorella, valuterà se ci sono i presupposti per l’eventuale ricorso contro il provvedimento. Intanto, il Pescara ha ripreso in vista della gara con il Perugia. Tutti in gruppo compreso il neo difensore Edoardo Lancini arrivato dal Novara. Dopo la squalifica torneranno a disposizione Pellacani e Moruzzi.