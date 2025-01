L’avversario. Rimini penalizzato. De Vitis finisce ko

Emergenza in difesa anche per il Rimini. Il tecnico Buscè ritrova Gorelli, ma perde De Vitis. Per la difesa del Rimini ultimamente non c’è un attimo di pace. Il fastidio del difensore sarà valutato nei prossimi giorni, ma è facile pensare che il centrale piacentino dovrà saltare i novanta minuti in programma sabato al ’Romeo Neri’ contro il Perugia (calcio d’inizio alle 17.30). Match nel quale, però, Buscè tornerà ad avere a disposizione Megelaitis che ha appena scontato un turno di squalifica. Ma anche Malagrida. Ieri, inoltre, la sezione disciplinare del Tribunale nazionale federale si è pronunciata in merito al deferimento, arrivato alla fine dello scorso anno, nei confronti della presidente Stefania Di Salvo e del suo Rimini Fc. Deferimento che oggi, dopo la sentenza del tribunale, porta due punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.