L’avversario. Sardi, miglior attacco fuori casa. Ma oggi è emergenza in difesa

Al Curi arriva la Torres, formazione terza in classifica con 57 punti. Il cammino della squadra di Greco è sempre stato da primi posti, salvo gli ultimi due turni che hanno visto la squadra sarda prima perdere a Terni e poi fermarsi in casa contro il Legnago Salus (atteso a Perugia sabato). Detto questo, la corazzata di Alfonso Greco è compagine da trasferta, lontano dalla Sardegna ha infatti ottenuto i migliori risultati di questa stagione, ben 30 punti contro i 27 casalinghi, con la bellezza di 9 blitz, 3 pareggi e appena 2 sconfitte (in casa di Spal e Ternana), 26 gol segnati e solo 16 subiti. Un cammino attualmente da terzo posto alle spalle di Entella e Ternana che hanno 31 punti conquistati fuori ma con una partita in più rispetto alla Torres. Di sicuro la squadra di Greco è prima lontano da casa per gol fatti, ha infatti il miglior attacco esterno con i suoi 26 gol messi a segno.

Per la partita di oggi pomeriggio al Curi, Greco è alle prese con un’emergenza difensiva che potrebbe portare l’allenatore a schierare anche una inedita difesa a quattro, anche se la più probabile vede l’impiego di Dametto, Idda e Fabriani. A Perugia oltre allo squalificato Guiebre saranno infatti indisponibili Mario Mercadante che non ha ancora recuperato dal problema muscolare che gli ha fatto saltare anche la gara interna contro il Legnago Salus, Adama Diakite e Nicolò Antonelli: l’attaccante non partirà per l’Umbria a causa di un’influenza, mentre il capitano ha un leggero affaticamento muscolare. Nella lista dei convocati di Greco rientrerà l’attaccante Luca Zamparo che ha scontato il turno di squalifica e ci sarà anche il difensore della Primavera Mattia Minnelli.