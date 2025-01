L’avversario. Serpini: "Puntiamo a lasciare il Grifo dietro di noi. Proveremo a fare risultato con tutte le nostre forze»

Cristian Serpini ha un obiettivo: mantenere a distanza il Perugia, alla vigilia a due punti dal Grifo. "Il Perugia è inaspettatamente sotto di noi, dobbiamo fare in modo che quando torniamo a casa dopo la partita sia ancora dietro – spiega alla vigilia l’allenatore del Carpi – . Dobbiao provare a fare risultato, ci proveremo con tutte le nostre forze, nel rispetto di una squadra che ha grandi qualità". Vista l’emergenza non mancheranno novità in formazione. "Ci sarà spazio per qualche gocatore che ha avuto meno spazio e con il Perugia potrà dimostrare il suo valore". Alle 20,30 i biancorossi di Serpini apriranno al "Curi" con il Perugia la terza giornata di ritorno con l’obiettivo di allungare la striscia utile di 3 risultati di fila iniziata un mese fa a Sestri. Sarà un Carpi per certi versi d’emergenza, visto che alle assenze già note di Tcheuna, Forapani, Mandelli e Sall si sono aggiunti anche lo stop muscolare di Contiliano e la febbre che ancora tiene in dubbio Cortesi. Probabile una maglia da titolare per Casarini in mediana e per Stanzani in attacco al posto di Saporetti. Nelle ultime due gare il Carpi non ha trovato il gol, ma ha mantenuto la porta inviolata, per Serpini un ulteriore step di crescita della squadra orfana del suo leader Mandelli.