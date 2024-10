L’avversario. Virtus Entella imbattuta in trasferta: 7 punti all’attivo. Il Dg: "Classifica un po’ oltre le nostre aspettative»

Al "Curi" arriva un’altra squadra imbattuta in questo inizio di campionato. L’Entella, infatti, nelle tre uscite di questo campionato ha conquistato sette punti, grazie a due vittorie e a un pareggio. La squadra ligure allenata da Gallo è andata a vincere prima a Rimini e poi a Ferrara contro la Spal. Nel mezzo il pareggio a Piancastagnaio contro la Pianese. Il dg dell’Entella Matteo Matteazzi, a Tmw radio ha parlato del club, terzo in classifica a pari punti con la Ternana e a soli tre dalla vetta occupata dal Pescara. "La sconfitta contro il Pescara un po’ pesa - ha spiegato il dirigente -, anche se la reazione della squadra a quella sconfitta, vista nelle ultime due gare, è un dato positivo. Dopo una buona partenza dovuta anche a un senso di rivalsa della scorsa stagione, l’atteggiamento dei ragazzi ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato. E non era facile, in quel momento noi e il Pescara eravamo appaiati in classifica, e una sconfitta interna poteva anche avere ripercussioni psicologiche importanti: invece il gruppo ha dimostrato di essere forte e determinato. La classifica sta andando un po’ oltre le nostre aspettative. Ripartivamo dalla delusione dell’anno scorso, quindi i presupposti non erano tali da poter far pensar a una partenza di questo genere. Ma credo che i punti siamo tutti meritati".