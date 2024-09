Le interviste L’analisi del tecnico Calabro. "Colpiti proprio quando stavamo spingendo»

"Dispiace aver preso gol proprio nella fase in cui stavamo spingendo di più ed il Sassuolo aveva abbassato il baricentro". E’ un Antonio Calabro (nella foto) logicamente non soddisfatto del risultato quello che commenta a fine gara la sconfitta. "La partita è andata avanti nella logica dell’equilibrio ed al suo interno ci sono stati momenti diversi. Siamo partiti meglio noi mettendoli sulla difensiva poi è uscita fuori la loro qualità e ci hanno creato dei pericoli. Anche nella ripresa c’è stata una fase a favore del Sassuolo ed un’altra che ha visto noi più propositivi. Dopo il gol annullato eravamo in palla e gli ingressi di Capezzi e Bouah ci avevano consentito di rialzare il baricentro". A spezzare l’equilibrio è arrivato questo gol nato da una palla persa in uscita. "Mah in realtà è stata una palla persa come ne capitano tante. Quello che mi fa arrabbiare di più è piuttosto il fatto che abbiamo lasciato girare Mulattieri indisturbato quando c’erano un paio di nostri difensori che potevano alzare la linea ed andare a chiuderlo". Tra i sorvegliati speciali tra le fila apuane c’erano Oliana, schierato a sorpresa al centro della difesa, e Shpendi che era al debutto da titolare.

"Hanno fatto delle buone prestazioni ma come il resto dei compagni. Quando riesci a tener testa ad una squadra come il Sassuolo è perché tutta la squadra si è espressa su livelli importanti. Se ci manca maturità? Forse in occasione del gol preso ci è mancata ma in generale credo di no". In sala stampa si è presentato anche Stiven Shpendi a cui è stato annullato il possibile gol del vantaggio. "C’è sicuramente rammarico per il gol annullato perché avrebbe cambiato la partita. Non sono pienamente soddisfatto della mia prestazione perché comunque è arrivata una sconfitta. Fisicamente sto bene ma magari avrei potuto essere ancora più decisivo".

Gianluca Bondielli