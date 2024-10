Le nozze di “Diamante“. Milano festeggia i 60 anni del Centro Sportivo “Kennedy“

Un weekend di festa in grande stile, per celebrare i sessant’anni dalla fondazione del Centro Sportivo J.F.Kennedy, casa del Milano Baseball 1946. Nello stadio di Via Olivieri il club rossoblù ha conquistato quattro Scudetti, due Coppe Italia e una Coppa dei Campioni.

Tra dimostrazioni specifiche, amichevoli di prestigio, lezioni per neofiti e tavole rotonde istituzionali la società meneghina ha festeggiato nel modo migliore le nozze di diamante. La giornata di sabato ha svolto il ruolo di antipasto della festa, con momenti più leggeri come la strana sfida tra genitori e figli delle squadre di Milano Under 15 di baseball e softball, l’esibizione di slow-pitch e l’amichevole tra Lampi e Thunder’s. Anche queste due squadre infatti sono padrone di casa al Kennedy e rappresentano Milano nel baseball per ciechi, la variante inclusiva della disciplina. Mentre la domenica si è aperta con un’importante tavola rotonda istituzionale per discutere di quello che sarà il futuro del Kennedy. La struttura è da tempo al centro di un progetto di ristrutturazione ma le modifiche da compiere sono ancora tante.

Come altri stadi italiani di baseball, durante gli anni il Kennedy è stato spesso trascurato. "In questi anni, abbiamo cercato di gestire il centro sportivo nel migliore dei modi e il 2024 è stato l’anno migliore: siamo stati competitivi in Serie A, abbiamo raggiunto le Final Four nazionali con le squadre under 12 baseball e under 13 softball, e siamo tra le prime società in Italia per numero di iscritti", ha spiegato il presidente del Milano 1946 Alessandro Selmi.

Ma nonostante l’orgoglio il numero 1 rossoblu ha sottolineato l’urgenza dei lavori da svolgere: "Abbiamo bisogno di eventi che ci permettano di aggregare persone, ma per questo occorrono strutture adeguate. Nonostate gli investimenti del Comune e della Federazione, ci sono ancora problemi strutturali da risolvere, come le tribune e l’illuminazione. Il baseball è uno sport estivo che si gioca spesso di sera. Con le attuali temperature, è difficile sostenere due partite consecutive la domenica nel mattino e nel pomeriggio. Dobbiamo migliorare le condizioni per i nostri ragazzi e rendere il baseball più attrattivo. Il weekend di festa si è concluso con un’amichevole di lusso tra Milano e Fortitudo Bologna (10-5 per i padroni di casa). Alessandro Stella