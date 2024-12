Le pagelle. Capello impalpabile. Illanes una delle poche note positive

BLEVE 5,5. Compie qualche parata delle sue ma sul primo gol non è esente da colpe.

OLIANA 5. Scivola sul cross di Ghiglione rendendo facile il raddoppio a Sansone. Nel finale perde il duello con Simy che costa il 4 a 1.

ILLANES 6. Non si fa coinvolgere dalla giornata negativa della squadra facendo il suo.

IMPERIALE 6. Anche lui tra i meno colpevoli della deriva azzurra.

ZANON 5,5. In evidente difficoltà sulla fascia destra. Il raddoppio nasce da una sua palla persa a centrocampo. Dal 46’ BOUAH 6. Entra due volte pericolosamente in area.

ZUELLI 5. In mezzo al campo è sovrastato dagli avversari. Poco preciso anche nella gestione del pallone.

SCHIAVI 6. Un primo tempo non eccelso ma con a favore alcune buone giocate ed il rigore trasformato. Esce per infortunio. Dal 46’ CAPEZZI 5. Il rigore che procura dopo pochi minuti taglia le gambe alla squadra.

CICCONI 5,5. Qualche sortita sulla fascia la tenta ma non coi tempi e nei modi giusti.

SHPENDI 6. Si prende con furbizia un rigore e da segnali di crescita. Dal 79’ FINOTTO n.g.

CHERUBINI 5,5. Promette bene mostrando brio e buoni colpi ma alla fine incide poco. Dal 58’ PANICO 5,5. Entra a partita incanalata mostrando voglia e vigore nei contrasti ma davanti non combina molto.

CAPELLO 5. Presenza poco palpabile. Va al tiro quando potrebbe servire Cherubini smarcato. Dal 58’ CERRI 5,5. Ha un paio di palle per far male ma non le sfrutta.

ALL. CALABRO 5. Stavolta la sua Carrarese non riesce ad opporsi ad una Salernitana apparsa superiore negli uomini e ben messa in campo.

Gian. Bond.