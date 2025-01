Le pagelle. Cisco in crescita, Amoran sicuro. Giunti, gara da leader in mediana

GEMELLO 6 Sicuro nelle prese, si oppone a Merola nel secondo tempo.

MEZZONI 6 Un bel duello con Bentivegna. Lo soffre ma solo in avvio. Nella ripresa si trova a fronteggiare Cangiano. Esce in barella per un fallo nel finale, speriamo con poche conseguenze.

ANGELLA 6 Rientra dopo diverse settimane. Solo una leggerezza in avvio sull’occasione di Bentivegna. Poi riprende in mano la situazione con sicurezza. Va vicino al gol al 10’ della ripresa poi è costretto a uscire subito dopo per infortunio.

AMORAN 6 Rileva Dell’Orco, presumibilmente lasciato fuori visto il terreno di gioco. Puntuale nelle chiusure e negli anticipi. Gara senza sbavature.

GIRAUDO 6,5 Se la vede con Ferraris. A volte è troppo istintivo, ma si rende protagonista con un paio di chiusure decisive. C’è fino all’ultimo. Buona l’intesa con Matos.

GIUNTI 6,5 Attento più alla fase difensiva, rapido, lucido, lottatore anche nelle difficoltà. Nella ripresa ci prova dalla distanza. Si incarica con buona efficacia dei corner.

BROH 6 Prima da titolare che convince a tratti.

CISCO 6+ Torna dal primo minuto. Ruba palla a Moruzzi e serve Montevago. Va a fiammate, nella ripresa alza il livello, si vede che è in crescita.

DI MAGGIO 6,5 Spazia e prende l’iniziativa in più circostanze, a inizio ripresa va vicino al gol con una soluzione personale che viene deviata solo all’ultimo.

MATOS 6,5 Festeggia le 100 presenze in biancorosso. È sicuramente il più vivace e pericoloso. Ci prova dal limite al 22’, trova solo l’esterno della rete. Va vicinissimo al gol al 34’, ma Saio gli fa il miracolo, il palo fa il resto. Prende l’iniziativa in più circostanze, conquista punizioni.

MONTEVAGO 5,5 Un po’ frustrato per l’assenza del gol, marcato stretto, fatica a ritagliarsi spazi e occasioni. Al 42’ non riesce a trovare il varco su assist di Cisco.

PLAIA 6 Ha un buon impatto con la partita. Pronto.

LISI s.v.

MARCONI s.v.

BARTOLOMEI s.v.

Francesca Mencacci