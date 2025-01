Le pagelle. Clyburn, un primo tempo stellare

Cordinier 5,5 (in 24’ 2/3 da due, 1/3 da tre, 4/6 ai liberi, una recuperata, 5 assist). Le cifre sarebbero buone, ma in una situazione di emergenza è mancata la sua energia.

Belinelli 6 (in 18’ 1/3 da due, 2/5 da tre, una persa, 4 assist). Tiene vive le speranze bianconere di mettere a segno il colpaccio, ma quest’anno non trova la continuità e di conseguenza la pericolosità.

Pajola 6 (in 26’ 0/1 da due, 2/2 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 2 recuperate, 6 assist). Una buona regia, buone soluzioni in attacco, ma in difesa si deve far perdonare qualcosa.

Clyburn 7,5 (in 29’ 4/7 da due, 5/7 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 5 assist). Gioca da leader quale è, caricandosi letteralmente la squadra sulle spalle soprattutto nel primo tempo.

Hackett sv (in 4’ una persa, una recuperata). Gioca pochissimo, pare per scelta tecnica.

Grazulis 6 (in 16’ 2/5 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Si salva perché alla fine qualcosa combina, ma quello che è più frutto di soluzioni temporanee che di sistema.

Morgan 6 (in 19’ 2/4 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate, 6 assist). Questa volta ribalta tutte le aspettative giocando una buona prova in regia e lasciando molto a desiderare in attacco. Alla fine è sufficiente perché ha l’intelligenza di non forzare tenendo in ritmo i suoi compagni.

Polonara 5 (in 18’ 1/3 da tre, un rimbalzo, una persa). Molto spento, continua a viaggiare a corrente alternata.

Diouf 6,5 (in 24’ 7/8 da due, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse). Gli manca un po’ di mestiere, ma conferma che è un giocatore in grado di reggere questo livello.

Akele 6 (in 17’ 1/3 da due, un rimbalzo, una recuperata). Si fa trovare pronto in una situazione di vera emergenza.

Tucker 5,5 (in 6’ 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa). Continua a non ripagare la fiducia che gli viene data, anche se in questo caso l’avversario non era dei più semplici.

Massimo Selleri