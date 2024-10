Le pagelle del Modena. Zaro, frittata servita in un attimo. Bozhanaj la nota lieta della serata

GAGNO 6 Una rete su rigore e una magia di Thorstvedt sulla quale non può nulla. Un paio di respinte nella ripresa limitano il passivo.

DELLAVALLE 6 Ha davanti un cliente mica facile come Laurientè e tutto sommato non se la cava male. Nella ripresa Bisoli lo sposta a sinistra e anche su quella fascia si disimpegna in modo sufficiente.

ZARO 5 Dieci secondi nei quali suo malgrado decide ahilui la gara del Modena. Passaggio sbagliato a Gerli in uscita e fallo maldestro su Ghion in area che genera il penalty quando cerca di rimediare all’errore precedente. Un po’ meglio nella ripresa, ma la frittata è fatta.

CALDARA 5,5 Partita senza sbavature fino al 2 a 0 neroverde, quando si fa sorprendere dall’inserimento di Thorstvedt .

IDRISSI 5,5 Tanta corsa ma la gamba è direttamente proporzionale agli errori in appoggio. (16’ st Di Pardo 5,5 Spezzone di partita anonimo, sublimato da un traversone in curva).

GERLI 6 Il suo primo tempo è di spessore, sia in interdizione che in ripartenza. Poi paga pegno a una condizione ancora da recuperare appieno e si spegne lentamente nella ripresa. (33’ st Magnino sv Un quarto d’ora in campo quando l’inerzia della gara è già indirizzata).

SANTORO 5,5 Soffre per buona parte della gara la superiorità neroverde a centrocampo. Palumbo gli offre un buon pallone per concludere da fuori, ma il suo piattone è facile preda di Moldovan.

PALUMBO 6,5 Gara come sempre gagliarda, ma la sua prestazione non basta ad evitare la sconfitta. Nel primo tempo impegna Moldovan a una gran deviazione in angolo, e con un assist sublime manda Caso solo davanti al portiere sassolese ma il compagno spreca tutto.

BATISTELLA 5,5 Un tempo luci ed ombre, nel quale in fase di non possesso va a dare una mano in interdizione a centrocampo. In impostazione pochi guizzi degni di nota. (1’ st Defrel 5,5 La buona notizia è che rientra dopo diverse partite. La condizione però è quella che è e non riesce mai a pungere la sua ex squadra).

BOZHANAJ 6,5 Primo tempo sfrontato, nel quale gioca senza paura andando vicino alla rete in un paio di occasioni, ma Moldovan risponde presente. Una delle poche note liete della serata. (16’ st Caso 5,5 Come per Defrel, la cosa buona è che rivede il campo, ma anche lui non può essere al top. Palumbo gli offre un pallone d’oro per riaprire la partita, ma solo davanti a Moldovan calcia alle stelle. Un errore non da lui).

ABIUSO 5,5 Gioca lunghi tratti del primo tempo in solitudine in mezzo alla difesa neroverde. Prova qualche sponda ma senza mai influire sul gioco offensivo della squadra. (20’ st Gliozzi 5,5 Entra a gara già compromessa e suo malgrado riesce a combinare pochino).

Alessandro Bedoni