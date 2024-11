Le pagelle. Il portiere Gemello non si ricatta. Palsson ha il piede caldo

GEMELLO 5 Deve riscattare le ultime prestazioni che non hanno convinto, ma purtroppo non ci riesce. La prima volta viene salvato dal palo, al secondo tentativo Demirovic lo beffa con un sinistro, sul suo palo, che non intercetta. Nel finale finisce a terra con la rete da Martic.

LEO 5,5 Poco impegnato nella prima parte di match. Il finale gli costa l’insufficienza.

PLAIA 5,5 Attento al centro della difesa, si segnala anche per una sponda in area per Mezzoni. Una prestazione positiva fino all’azione finale quando finisce dietro la lavagna.

GIRAUDO 6- Dinamico, nel primo tempo prova anche a scendere, con i cambi, invece, resta più basso.

MEZZONI 5,5 Un modulo che lo mortifica un po’, soprattutto in fase offensiva. La prima chance per il Perugia porta la sua firma, una conclusione alta dagli sviluppi di un calcio d’angolo (17’). Ma in generale pare essere scarico, poi favorito anche dalle condizioni del campo.

BARTOLOMEI 5,5 Tutti i palloni passano per i suoi piedi. Bene da corner, ci prova anche dalla distanza. Ma fatica con questo centrocampo "ridotto".

TORRASI 5 Con la mediana a due non riesce a esprimersi al meglio. Sembra scarico. Al 43’ perde una palla che è la fotografia di un momento-no.

LISI 5,5 Prova ad alzare un po’ di fumo nella prima, anonima, frazione. Stavolto pochi sussulti e poca spinta.

RICCI 5 Dovrebbe garantire quel salto di qualità dalla trequarti in su, invece non riesce a servire mai l’attaccante.

MATOS 5 Nuova chance per l’attaccante brasiliano che dopo tanta panchina ritrova ancora una maglia dal primo minuto. La partenza pare buona. Al 24’ si conquista una chance ma al momento del tiro, cicca con un tiro a uno all’ora.

MONTEVAGO 6+ Mai servito nella prima parte di match. Alla prima palla che gli capita conquista un angolo. Alla seconda, più o meno, fa centro.

SEGHETTI 5,5 La rete del pari è un pizzico anche sua. Ma poi non fa altro.

GIUNTI 6 Dinamico.

PALSSON 6+ Una punizione e un angolo che portano al pari e al momentaneo sorpasso.

DI MAGGIO 6 Ha verve e voglia.

SYLLA 6 Entra e mette il timbro.

Francesca Mencacci