Le pagelle. Plaia comanda la difesa. Gemello, guizzo salva-risultato

GEMELLO 6,5 Poco impegnato nel primo tempo, nella ripresa si azzarda con un’uscita per fortuna senza conseguenze. Rimedia alla leggerezza con un intervento su Guccione che salva il risultato.

MEZZONI 6,5 Gioca molto accorto. Sceglie di controllare Tavernelli e lascia poco spazio alla fantasia.

AMORAN 6,5 Meno coinvolto nei duelli, si destreggia bene negli anticipi.

PLAIA 7 Ha capito che in serie C servono anche le maniere forti. Con Gucci è un bel duello. Cambiano gli interpreti nella ripresa ma non cambia lo standard della prestazione.

GIRAUDO 7- Non si intimorisce di fronte al tridente biancorosso. Pattarello, nel primo tempo, non gode di grande libertà. Quando può si concede qualche discesa per assistere Lisi.

GIUNTI 6,5 Si destreggia con personalità nel centrocampo avversario. Non molla di un centimetro. Prende un giallo che gli costa la squalifica per la prossima partita.

TORRASI 6+ Finalmente ritrova la verve tanto attesa. Conquista e calcia una punizione insidiosa (7’). Nel vivo del gioco nel primo tempo, cala un po’ di intensità nella ripresa.

DI MAGGIO 7 Torna e ritrova subito una maglia dall’inizio. Premia la fiducia con un bel gol che porta avanti il Perugia. Gioca sulla trequarti con un occhio attento al centrocampo. Dinamico e incisivo.

MATOS 6,5 Zauli gli dà ancora fiducia. Grande movimento, dà il la al vantaggio, suggerisce per Montevago che però spreca. Si sacrifica per la squadra.

MONTEVAGO 7 Già il suo rientro dà certezze al reparto. Fa tanto movimento, non sfrutta al meglio una chiamata di Matos. Ma quando Lazzarini cicca l’intervento non perde l’occasione e chiude l’incontro con il suo sesto gol stagionale.

LISI 6 Partita di esperienza, garantisce solidità e anche un pizzico di brio per tutta la gara.

BACCHIN 6 Buon ingresso. Favorisce il raddoppio.

BARTOLOMEI s.v.

LEO s.v.

MARCONI s.v.

Francesca Mencacci