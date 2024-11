Le pagelle. Zaro e Caldara non convincono, Defrel fa davvero poco

GAGNO 6,5 Sul gol di Pio Esposito può fare ben poco, si supera evitando il colpo del ko sul fratello Salvatore, deviando sulla traversa una punizione destinata all’incrocio...

ZARO 5,5 Offre un’altra prestazione altalenante con più di un errore. A metà ripresa regala un pallone in uscita ma lo Spezia non ne approfitta.

BOTTEGHIN 5,5 Il suo primo tempo non sarebbe malvagio, poi perde Pio Esposito sul gol. Viene sacrificato all’intervallo quando Bisoli decide di tornare alla difesa a quattro. (1’ st Battistella 5 Si fa ammonire dopo pochi secondi e la sua gara continua tra gli errori e qualche rischio di secondo giallo).

CALDARA 5 Sull’azione del gol il secondo cross di Salvatore Esposito nasce da una sua respinta sbagliata. Gara anche la sua costellata di imprecisioni ed esitazioni in difesa.

DI PARDO 5,5 Ha un buon pallone per fare male allo Spezia ma calcia in curva. In generale una prima frazione senza sussulti da ricordare. (1’ st Idrissi 5,5 Vince qualche rimpallo sulla fascia ma non riesce mai ad inserirsi in modo pericoloso).

SANTORO 6 Un buon primo tempo con tanti palloni recuperati in uscita, lotta fino al novantesimo e alla fine è tra i meno peggio di un pomeriggio davvero grigio per il Modena.

GERLI 5,5 Forse ingenuo sull’occasione del gol quando Salvatore Esposito lo trattiene per la maglia. Chissà, se fosse andato a terra forse l’azione non sarebbe proseguita... Al di là dell’episodio, gara nella quale non riesce a tenere il bandolo della matassa di centrocampo. (24’ st Bozhanaj 6 Dà un pizzico di vitalità con un paio di accelerazioni che gli avversari a volte fermano con le cattive. Forse entra troppo tardi).

PALUMBO 5,5 Per la prima volta in questa stagione non eccelle, e tutto sommato una giornata grigia ci sta. Non riesce quasi mai, anche perchè quasi sempre raddoppiato in marcatura, a dare il via ad azioni pericolose. DELLAVALLE 6 Un paio di ingenuità, ma perdonabili ad un ragazzo al primo anno tra i professionisti. Per il resto una gara nella quale prova a giocare più di un pallone sulla sinistra. (38’ st Duca sv).

CASO 6 È vero, la rete che si mangia a tu per tu con Gori dopo una grande serpentina è un errore grave, ma tutto sommato è il più pericoloso dei gialli, vedi un gran tiro da fuori che esce di poco.

DEFREL 5 Un tiro fuori dopo un buon controllo e nulla più nei settanta minuti in cui è in campo. Spesso in ritardo sui palloni, mostra una condizione ancora precaria. (24’ st Abiuso 5,5 Entra in un momento difficile e riesce a combinare pochino ai fini del risultato).

Alessandro Bedoni