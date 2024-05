Le probabili formazioni. Padroni di casa ancora orfani di Capello. In vista una rivoluzione in attacco per il Grifo La Carrarese affronta il Perugia senza Capello, mentre gli umbri recuperano Angella. Il Perugia cerca soluzioni in attacco, con Matos e Vazquez titolari. Sylla in panchina. L'attacco del Perugia resta un punto critico, con solo 10 gol segnati nelle ultime 17 partite. La sfida si preannuncia interessante.