Le Rosse cercano in Qatar il primo podio stagionale. Rossi punta al Mondiale endurance

Dalle ambizioni della Ferrari a quelle di Valentino Rossi. Il Mondiale Endurance che scatta oggi in Qatar (semaforo verde alle ore 9), punta forte sull’Italia, ma la stagione non sarà una passeggiata. Lo raccontano bene le prime pole del campionato firmate (ieri) da Porsche (categoria Hypercar) e da Corvette (categoria LMGT3).

Cominciamo dalle alle 499P delle Rosse che dopo il trionfo storico nel 2023 alla 24 Ore di Le Mans, hanno inevitabilmente alzato l’asticella delle ambizioni per il 2024. In Qatar, Antonio Fuoco ha messo la firma sul quarto tempo in griglia (miglior piazzamento del marchio Ferrari), mentre Antonio Giovanizzi ha chiuso in ottava posizione. L’obiettivo è di guadagnare posizioni e portarsi a casa già oggi, in Qatar il primo podio formato Mondiale.

Un’occhiata all’Endurance GT3 ed ecco vedere un Rossi più in ritardo del previsto (nono tempo in qualifica) ma che non nasconde la volontà di essere protagonista già oggi e quindi nel corso del suo primo Mondiale sulle quattro ruote.

"E’ la mia terza stagione in auto – le parole di Vale – e credo di essere riuscito sempre a migliorare. L’inizio in Qatar può in qualche modo essermi di aiuto visto che conosco benissimo questa pista. Sarà comunque una grande gara".

Riccardo Galli