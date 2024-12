Le scelte. Plaia e Giraudo ci sono. Giunti squalificato

Tornano a disposizione Plaia e Giraudo, dopo il forfait contro l’Arezzo in Coppa Italia e i due partiranno dal primo minuto, insieme a Mezzoni e Amoran. A centrocampo, invece, mancherà Giunti (fermato dal giudice sportivo) e al suo posto dovrebbe riprendersi una maglia dall’inizio Bartolomei, in coppia con Torrasi. Sulla trequarti ci sarà Di Maggio, mentre in attacco Zauli dovrebbe optare per il tridente con Montevago al centro, Matos sulla fascia destra e Lisi a completare il reparto d’attacco. Ancora out Angella.