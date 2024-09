Leonesse, sesta meraviglia. Trionfo Atletica Brescia agli Assoluti femminili. Bracco completa il podio

di Giuliana Lorenzo

La continuità è diventata uno dei marchi di fabbrica dell’Atletica Brescia 1950. Nel weekend, a Modena, le leonesse biancazzurre hanno conquistato il sesto successo di fila ai Campionati di Società Assoluti femminili su pista. La vittoria è arrivata dopo i trionfi di Firenze 2019, Padova/Modena 2020, Caorle 2021, Brescia 2022 e Palermo 2023. La società bresciana non solo ha festeggiato il risultato ma ha avuto l’occasione per onorare la memoria di Stefano Martinelli, direttore tecnico e anima della realtà lombarda, scomparso lo scorso 24 marzo. Lo scudetto è arrivato grazie a 170 punti, 18 di vantaggio sulla seconda, l’Atletica Vicentina. Dopo tre primi posti nella prima giornata, nella seconda i podi sono saliti a nove con il secondo piazzamento nel lungo di Veronica Crida, l’argento del quartetto della 4x400 e un altro secondo posto di Gloria Hooper, dietro ad Amy Hunt nei 200. Tra gli altri risultati importanti, l’ennesimo oro sfiorato da Giada Pozzato nell’asta (a 4.00 metri) e il terzo gradino del podio per Alessia Seramondi nei 400 ostacoli. Da segnalare, a livello societario, il terzo posto della Bracco Atletica Milano a soli tre punti e mezzo dalla Vicentina, grazie agli otto podi e ai 13 piazzamenti in top six.

Va peggio al maschile con le squadre lombarde che finisco entrambe in zona retrocessione in Serie Argento: è 11esimo il CUS Pro Patria Milano e 12esima la Pro Sesto Atletica Cernusco.