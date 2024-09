Leoni Il futuro è già oggi

La partita Trestina-Poggibonsi è divenuta quasi una classica delle fasi iniziali del campionato di serie D, girone E. Già nel 2022 e nel 2023, i giallorossi hanno infatti affrontato in settembre, alle primissime giornate, i bianconeri allo stadio Lorenzo Casini, conoscendo esiti tra loro discordanti: di segno negativo due anni or sono e più che soddisfacenti dodici mesi fa.

Questo pomeriggio il viaggio in Umbria inaugura il cammino dei Leoni targato 2024-2025, a distanza di una settimana dall’eliminazione in Coppa Italia patita dal team di Calderini nella gara unica allo Stefano Lotti con la Sangiovannese che si è imposta con il punteggio di 2-0 (il Trestina si è invece distinto per l’affermazione a spese della Fulgens Foligno).

Ieri mattina i giallorossi hanno sostenuto la seduta di rifinitura. Non sono da rilevare defezioni nell’organico di Stefano Calderini che in settimana ha preso in esame più di una soluzione per il disegno di un undici in grado di tenere a freno le legittime ambizioni di successo dei padroni di casa, decisi a ottenere in questo torneo qualcosa in più di una ’semplice’ salvezza.

Il Trestina ha fatto parlare di sé in estate sia per la qualità del collettivo che per la curiosità intorno alla presenza nella rosa, affidata alla guida di Simone Calori, del difensore Felipe Bergoglio, vent’anni, pronipote di Papa Francesco.

"Essere un Bergoglio è un onore e non è un peso portare questo cognome", ha detto ai cronisti il giovane, arrivato da non molto in Italia e in passato anche in forza al Misano, in Promozione, prima dell’approdo al Trestina.

Nel Poggibonsi Lorenzo Belli è un po’ l’illustre ex della giornata, considerato il suo ruolo di capitano del Trestina nel 2023-2024.

A dirigere il confronto in Umbria – fischio di avvio alle 15 – sarà Ibrahim Rashed della sezione di Imola; gli assistenti, Nicolò Selleri di Bologna e Beatrice Toschi di Imola.

In un Poggibonsi al completo, il tecnico possiede ampie possibilità di scelta riguardo allo schieramento, alla luce pure del fresco ingresso dell’esterno con attitudini offensive della classe 2005, Andrea Salvadori, che è giunto in viale Marconi dal Pontedera.

Per una formazione che potrebbe possedere questo pomeriggio la seguente fisionomia: Pacini, Cecconi, El Dib, Mazzolli, Fremura, Borri, Marcucci, Bigica, Bellini, Valori, Belli.

Paolo Bartalini