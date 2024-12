Lerici pronto al debutto: "Entusiasmo e ambizioni"

Il conto alla rovescia è partito: domani alle 15, nel campo amico della piscina ’Mori’ di Spezia, inizierà il campionato di serie B maschile di pallanuoto per il Lerici Sport, che nella gara dell’esordio ospiterà la corazzata Rapallo Nuoto. Agli ordini di coach Sellaroli, un gruppo profondamente rinnovato, con diversi giocatori di esperienza: Leonardo Cavo, Gabriele Avvenente, Elio Menicocci, Samuele casagrande, Riccardo Giusti, Mattia Barrile, Filippo Torquati, Torracca Stefano, Alessandro Casazza, Alberto Ottazzi, Alessandro Iaci, Riccardo Virdis, Giacomo Telara, Nicolo Gatti, Jacopo Italiani.

Coach, che Lerici ha visto in questi due mesi di allenamento?

"Una squadra completamente rinnovata, in cui sono cambiati l’asse centrale e un paio di esterni; ci vuole un po’ di amalgama e all’inizio del campionato non ci sarà ancora il gioco che stiamo cercando di costruire, ma i giocatori a disposizione sanno tutti cosa è la pallanuoto e sono fiducioso, nonostante ci siano squadre molto insidiose nel campionato".

Non è un mistero che si punti alla promozione...

"Imperia vuole ottenerla e non lo nasconde, l’Aragno la scorsa stagione ha fatto la finale, Rapallo e Carrara sono quotate e le altre non da meno. Loro ci aspettano perché abbiamo tanta voglia di far bene e ambizioni".

Quali sono i pregi e i difetti?

"È il primo anno in cui ci vediamo tanto tutti e ci alleniamo insieme, mantenendo così lo stesso livello di preparazione: una cosa che è mancata sempre negli anni scorsi. Siamo tutti collaborativi al massimo e nonostante il rinnovamento la rosa è molto affiatata e si noterà a campionato inoltrato. Questo è sia un pregio che un difetto. Abbiamo tanti giocatori forti, per cui servirà mantenere gli equilibri giusti".

Il Lerici ha attinto molto dalle giovanili, anche su questo per la nuova stagione ci sono stati cambiamenti.

"Non ho portato tutti i giovani in B perché quest’anno ci siamo iscritti alla promozione-serie D: una scelta voluta per far fare loro esperienza, giocando quattro tempi e non solo qualche minuto come con la prima squadra. Restano Gabriele Avvenente e Stefano Torracca che sta facendo molto bene come secondo portiere dalle nostra giovanili e dal Bogliasco è arrivato in prestito Filippo Torquati, classe 2008, attaccante".

Si inizia con una gara non semplice: che match si aspetta?

"Partiamo con il Rapallo, una delle migliori, sarà un big match e vedremo come reagiremo alla pressione di giocare la prima in casa cercando i tre punti. Immancabile l’appello al pubblico: ci aspettiamo la piscina piena". Chiara Tenca