Libertas: il blitz a Rubiera vale il 2° posto

La forza della panchina dell’Abc. Al "Bedogni" l’Atletico Bibbiano Canossa supera in rimonta (2-1) il Team Traversetolo, capolista del girone B di Prima categoria che aveva sprintato con la botta al volo del capitano Orlandini. Nella ripresa girata del neo-entrato centravanti Giberti, poi il difensore Chierici mura lo stesso Orlandini salvando il pari, quindi l’azione personale dell’altro subentrato Grassi con shoot imparabile vale hurrà e terzo posto per la matricola sempre più sorprendente.

Non si smentisce la Virtus Correggio che esulta (2-1) sul sintetico della Madonnina punturata da Campadelli e Boukal alla fine dei due tempi. Schiuma rabbia la Rubierese punita in extremis al "Valeriani" (1-2) dalla pragmatica Virtus Libertas che sale in piazza d’onore grazie al ritrovato Mussini e all’ex di turno Nicoletti. Per i biancorossi penalty di Remigini, altro ex, e ben due reti annullate per dubbio offi-side allo stesso Remigini e al regista Quartaroli.

Vendetta del Guastalla che cala un secco poker sul Corlo: su assist di Allai, calibrato lob dell’ispirato baby Ferati che concede il bis di testa ad inizio ripresa. L’episodio-chiave al 32’ quando il guardiano Franzini neutralizza un penalty al modenese Tazzioli, mentre in contropiede Bigi cala il tris, infine poker del neo-entrato Mounabih. Botta e risposta nel finale per il derby Campeginese-Boca Barco: i locali sbloccano col rigore di Picchi, ma il difensore D’Antonio pesca il pari a 5’ dal gong con una fiondata nel sette.

Una zampata del centrale Gremmo consegna blitz e titolo di campione d’inverno nel girone D di Seconda categoria al Novellara che piega a fatica la Virtus Bagnolo.

Resta in scia la Virtus Mandrio che espugna (2-1) in rimonta il feudo di Rivalta, sancendo il primo ko interno stagionale della Saxum United passata con lo scaltro Ceesay. Per gli ospiti assolo di Melis e tap-in di Previdi che si era fatto respingere il penalty dal guardiano De Cicco.

Si conferma leader il Celtic Cavriago che sul neutro di Chiozza doma (2-1) il Real Casina grazie ad un’autorete e a Venturi, mentre per i biancorossi accorcia l’ex falketto Canevari.

Ribatte lo United Albinea che s’impone (3-1) al "Torelli" su Fellegara ritornando alla vittoria in campionato: double di Kessabi (destro e colpo di tacco), tiro a giro di Franceschetti intervallati dall’euro-gol locale di Corradini. Primo hurrà interno invece per il Puianello che conferma i progressi dicembrini superando con merito (3-1) una Borzanese passata con lo shoot dal limite di Tejeda e ora può credere nella salvezza. Allo scadere il neo-acquisto Briselli indovina sempre dai 16 metri il pari, quindi a 15’ dal gong incornata di Albertini e fuga del neo-entrato Ciarlone.

In Terza categoria lo Sporting Cavriago si riprende subito lo scettro dettando legge (3-1, tutte le reti nella prima mezz’ora con Redeghieri, Sonko e Facchini, mentre per i locali aveva impattato il baby Iardino) a Fogliano e ringraziando la cenerentola Biasola che strappa il nulla di fatto al Cavriago.