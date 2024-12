L’infortunio. La peggior notizia possibile per Pellegri. Rottura del crociato e stagione finita

Seppur uscito dal campo sulle proprie gambe, il fatto che Pietro Pellegri avesse subito chiesto il cambio dopo essere atterrato malamente sul ginocchio sinistro in seguito ad uno stacco aereo, non lasciava presagire niente di buono. E infatti ieri è arrivata la conferma della gravità dell’infortunio dell’attaccante azzurro: rottura del legamento crociato anteriore. In poche parole, stagione finita. L’attaccante, infatti, si sottoporrà ad operazione chirurgica per poi iniziare subito il periodo di riabilitazione ma come sempre in questi casi i tempi di recuperi saranno lunghi, almeno sei mesi. Dopo l’infortunio in allenamento del difensore georgiano Sazonov ad agosto, arrivato in estate proprio come Pellegri in prestito con diritto di riscatto dal Torino, e quello molto più recente del centrocampista svizzero Haas ecco quindi un’altra brutta tegola a rovinare il morale di un gruppo che sta facendo qualcosa di straordinario. Proprio adesso che Pellegri aveva trovato quella continuità che gli era sempre mancata in passato, come testimoniano le tre reti consecutive segnate a Como, Lecce e Udinese, valse all’Empoli cinque punti. Praticamente scontato, a questo punto, che la società sia costretta ad intervenire sul mercato nella finestra di gennaio, mentre ci sarà tempo invece per capire come si evolverà la situazione contrattuale di Pellegri. Si.Ci.