L’Italia di atletica e pentathlon da Mattarella, Tamberi: “Stop alle critiche, siamo umani”

Roma, 29 novembre 2023 – Dal campione che sa toccare il cielo, Gimbo Tamberi, alla stella Elena Micheli. L’Italia celebra gli azzurri di atletica e pentathlon, ricevuti oggi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il motivo? Ovviamente i successi ottenuti nel 2023.

Un incontro che fa storia, perché mai, come ha ricordato il Presidente del CONI Giovanni Malagò, la Federazione italiana di atletica leggera e la Federazione italiana pentathlon moderno erano state ricevute da sole al Quirinale.

Gli azzurri del pentathlon e dell'atletica sono stati ricevuti da Mattarella

All’incontro hanno partecipato le azzurre e gli azzurri della squadra di atletica leggera capitanata da Gianmarco Tamberi e protagonista della storica vittoria della Coppa Europa a Silesia 2023, la campionessa del mondo di pentathlon a Bath 2023 e vincitrice della finale di World Cup 2023 Elena Micheli, la vicecampionessa del mondo e campionessa europea a Cracovia 2023 Alice Sotero, il campione europeo Giorgio Malan e Alessandra Frezza, oro mondiale a squadre assieme a Micheli e Sotero.

Con gli azzurri, oltre a Malagò, anche il segretario generale del CONI Carlo Mornati, il Presidente FIDAL Stefano Mei, il Presidente FIPM Fabrizio Bittner e i rispettivi Direttori Tecnici, Antonio La Torre per l`atletica e Andrea Valentini per il pentathlon moderno. Presente anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi".

“Vorrei esprimervi i complimenti e i ringraziamenti per i traguardi raggiunti – ha detto Mattarella -. Successi importanti che non si esauriscono nelle tante medaglie, nelle grandi vittorie di prestigio. Accanto a questo straordinario patrimonio, è stato importante il fatto che avete certamente indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport. E questo è un grande risultato, per il quale la riconoscenza nei vostri confronti cresce. Complimenti per questi risultati, per questi traguardi. Auguri per il futuro. Le prossime tappe saranno le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di Roma di atletica leggera due mesi prima. Io ci sarò, naturalmente. Non so quante volte, ma quantomeno spero di essere presente all’apertura”.

Malagò: “Questa è l’Italia che vince”

Poi, parola a Malagò: "Signor Presidente, questa è l`Italia che vince, questa è l`Italia che trasmette messaggi positivi, questa è l`Italia che onora la nostra bandiera e fa suonare nel mondo l`Inno di Mameli".

Tamberi: “Stop alle critiche, siamo umani”

Da Gianmarco Tamberi è arrivato un messaggio importante: "Quando vestiamo la maglia azzurra ogni atleta porta con sé l`Italia. Rappresentare il nostro Paese è un onore immenso ma anche una grande pressione", ha sottolineato il capitano della nazionale azzurra di atletica leggera. "A volte riceviamo forti critiche personali, un aspetto sul quale mi vorrei soffermare: è importante riconoscere la nostra umanità, non siamo immuni dagli errori. Chiediamo a tutti di riconoscere la nostra umanità. Quando noi atleti siamo liberi dai giudizi sulle performance riusciamo a superare i nostri limiti: per questo vorrei chiedere a tutti, dai media ai tifosi, di guardare a noi atleti come ambasciatori di valori, perseveranza e dedizione, e come essere umani, che tentano di tutto per portare l`Italia il più in alto possibile".

Elena Micheli: “Far suonare l’Inno, un’emozione”

Un ringraziamento particolare al Presidente della Repubblica è arrivato infine anche da Elena Micheli: "È un onore per me essere qui, spero di aver onorato a mia volta l`Italia laureandomi campionessa del mondo a Bath per il secondo anno consecutivo. Far risuonare l`inno nazionale portando sul gradino più alto del podio il tricolore è stato a dir poco emozionante. Con Alice Sotero e Giorgio Malan rappresenteremo l`Italia ai Giochi Olimpici di Parigi: per noi un traguardo raggiunto, ma al contempo un obiettivo importante, per il quale ci prepareremo al meglio", ha concluso Micheli. Tamberi e Micheli hanno donato poi al Presidente una copia del Trofeo del Campionato Europeo a squadre, una copia della medaglia d'oro dei Mondiali di penthatlon di Bath 2023 e le maglie autografate di entrambe le Nazionali.