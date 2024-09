Louis Vuitton Cup, Luna Rossa batte anche Alinghi

Luna Rossa batte anche Alinghi e chiude il Round Robin 1 di Louis Vuitton al comando della classifica. Il sindacato italiano ha superato gli svizzeri al termine di una regata più combattuta del previsto, con gli elvetici che sono rimasti spesso a contatto dando l’impressione di avere ampi margini di miglioramento quando non commettono errori. La partenza ad esempio viene vinta da Alinghi, con le due imbarcazioni che comunque tagliano il traguardo praticamente appaiate con la prima bolina che è tiratissima e vede continui sorpasso dopo gli incroci ma è Luna Rossa a transitare al comando al primo Gate seppur con solo 4”. Nel primo lato di poppa la barca italiana cerca di consolidare il vantaggio portando il margine sul cancello a 11” e iniziando una seconda bolina che si rivelerà ottima per l’equipaggio guidato dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni, tanto da portarsi a 28” su Alinghi. A questo punto Luna Rossa sceglie il lato destro del campo di regata ma a causa di una strambata non perfetta si fa recuperare e gli elvetici vanno a poco di 200 metri di distacco recuperato al Gate 7” rispetto al passaggio precedente. Inizia un ultimo lato di bolina fondamentale, con Luna Rossa che sceglie di marcare gli avversari rispondendo alle manovre del sindacato svizzero che si mantiene ad una distanza costante senza tuttavia perdere terreno, arrivando in boa con soli 16” di vantaggio sugli elvetici. A questo punto sull’ultimo lato di poppa la barca italiana comincia nuovamente a guadagnare, manovrando in maniera più offensiva e costringendo Alinghi a rispondere colpo su colpo. Il vantaggio accumulato sarà sufficiente con Luna Rossa che transita per prima sul traguardo in 22’08” e 26” di vantaggio finali sugli svizzeri. Una regata combattuta che ha mostrato velocità interessanti per Alinghi. Non la Luna Rossa brillante di ieri ma arriva comunque un successo importantissimo che inchioda a 0 gli elvetici e proietta gli italiani sempre più al comando della classifica.

Nelle altre regate del Day 4 di Louis Vuitton, vittoria di New Zealand proprio sugli elvetici, squalificati per aver superato il boundary di 100 metri, con le imbarcazioni che si sono accordate per concludere i primi tre lati prima di terminare il match race vista la decisione dei giudici. Vittoria al cardiopalma di Ineos Britannia su Orient Express con i francesi che battagliano a lungo costringendo Ben Ainslie agli straordinari per ottenere il punto. Alla fine saranno 16” di vantaggio sul traguardo. Nell’ultima regata di giornata New Zealand batte American Magic in rimonta dopo che gli statunitensi avevano operato un sorpasso di velocità nelle fasi iniziali ed erano transitati avanti nei primi tre Gate. La regata si conclude con i Kiwi che transitano sull’arrivo con 29” di vantaggio sugli americani. Ora un giorno di pausa e ritorno in acqua martedì 3 settembre per il Round Robin 2, Luna Rossa ricomincerà con una doppia sfida contro New Zealand e Orient Express.