Maceratese-Monturano: Sfida Cruciale per l'Eccellenza al Helvia Recina

"L’obiettivo rimane sempre lo stesso, magari facendo un altro percorso". Matteo Nicolosi, difensore della Maceratese, guarda alla partita di domenica quando all’Helvia Recina Pino Brizi sarà di scena il Monturano nell’ultimo turno di campionato senza perdere di vista la meta finale. Torna l’Eccellenza dopo la brutta tappa di Montecchio in cui la formazione allenata da Possanzini è stata battuta nei minuti finali. "Si riparte – aggiunge il giocatore – dall’amaro sapore della gara persa a casa della K Sport per chiudere nel migliore dei modi il campionato nel match interno contro il Monturano". Il difensore guarda a questa sfida in cui la squadra di Possanzini non può che puntare alla vittoria nella speranza che Montecchio inciampi nel derby di Urbino. "Stiamo preparando con molta attenzione questa partita per conquistare i 3 punti in palio e a bocce ferme vedremo dove siamo arrivati".

All’andata i biancorossi hanno pareggiato a Monte Urano. "Non sarà nemmeno stavolta una partita semplice. Loro – spiega Nicolosi – hanno bisogno di punti per assicurarsi la possibilità di giocare in casa il playout, attendiamo un avversario che verrà a casa nostra con il coltello tra i denti". Sarà un Monturano che starà molto attento e chiuderà ogni spazio. "Dovremo prestare attenzione alle loro ripartenze, cercheranno di difendersi puntando su qualche azione di rimessa". Alla vigilia dell’ultima gara di andata la Maceratese aveva 7 punti di vantaggio sul Montecchio che poi ha fatto 10 punti in più della Maceratese. "Bisogna riconoscere – dice Nicolosi – che loro hanno disputato una grande stagione, però non è il caso di gettare via quanto di buono è stato costruito, ma occorre guardare al cammino che è stato ampiamente positivo".

E adesso c’è da dare un calcio all’ultima gara, quella disputata a Montecchio per concentrarsi sui prossimi appuntamenti. "Abbiamo analizzato a fondo la partita a Montecchio, siamo consapevoli di avere disputato una buona prova ma non è stato sufficiente. Abbiamo ingoiato il boccone amaro e adesso siamo pronti a ripartire. Non si può stare troppo a rimuginare sui risultati negativi, occorre voltare pagina, andare avanti – conclude nicolosi – e nel nostro caso pensare alla prossima".