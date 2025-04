Mirko Savoretti trionfa al 4° Trofeo dei Millecinque di Osimo

Un bel montepremi, 1500 euro, e un bel parterre di 52 campioni nel 4° Trofeo dei Millecinque, gara di alto livello per individualisti categoria A, organizzata dalla Bocciofila Casenuove di Osimo presieduta da Carlo Alvaro Caponi. Ad aggiudicarsi il trofeo il campionissimo recanatese Mirko Savoretti (Caccialanza Milano). Un vero e proprio trionfo per la bocciofila del Caccialanza Milano: secondo Luca Viscusi. In semifinale Savoretti ha la meglio per 10-7 su un altro top player, ex campione del mondo, come l’abruzzese Gianluca Formicone (Vigasio-Villafranca). Quarto un osimano doc come Marco Sabbatini (Castelfidardo).

CHIARAVALLESE. Vittoria di Carlo Torbidoni-Gabriele Ragni (Chiaravallese) che al termine di una combattutissima finale hanno la meglio (12- 11) su Daniele Casturà-Massimo Monachesi (Elpidiense). La coppia Chiaravallese si aggiudica alla Bocciofila Salaria di Centobuchi di Monteprandone il Trofeo Città di Monteprandone. Ben 129 le coppia delle categorie BCD.

STAZIONE. Un fine settimana di podi per il duo Daniele Casturà-Massimo Monachesi (Elpidiense) che sabato aveva trionfato alla Bocciofila Stazione di Osimo, presieduta da Nazareno Pettinari nel 33° Trofeo Evviva Casa per coppie BCD. Agli ordini del direttore di gara Ubaldo Carletti si sono sfidate 116 coppie. Daniele Casturà-Massimo Monachesi (Elpidiense) superano Vincenzo Boarini-Avelino Onofri (Castelfidardo). Terzi Dario Mancini-Andrea Brescini (Serra De Conti). Quarti Luigi Federico Ciferri-Paolo Offidani (Monte Urano).

MAGNATERRA. Terzo posto per Michele Magnaterra alla Bocciofila La Combattente di Fano nel 3° Trofeo Barto HD Live, gara individuale valida per il ranking nazionale riservata a giocatori di categoria A.