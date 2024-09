Louis Vuitton Cup: Luna Rossa prima in classifica, battute American Magic e Ineos

Due vittorie per Luna Rossa nella terza giornata del Round Robin 1 di Louis Vuitton. L’imbarcazione italiana si impone prima su American Magic e poi batte anche Ineos Britannia salendo al primo posto in classifica in solitaria. Prima regata del Day 3 quasi perfetta di Luna Rossa che porta a casa il secondo punto battendo Patriot. Una vittoria che ha un significato molto importante visto che il sindacato statunitense rappresenta l’avversaria più temibile per gli italiani e l’imbarcazione che sulla carta potrebbe ambire ad un posto in finale di America’s Cup. Dopo il rinvio a causa del poco vento di ieri, l’equipaggio guidato dai timonieri James Spithill e Francesco Bruni è tornato in acqua per la sfida agli americani che sembrava essere partita subito in salita per questi ultimi che hanno accusato un problema tecnico mettendo a rischio il match race. Patriot è riuscita a risolvere l’inconveniente e a presentarsi sul campo di regata, mostrando di aver messo alle spalle il potenziale guasto grazie ad un’ottima partenza vinta su Luna Rossa. Sarà poi il coach degli italiani Philippe Presti a specificare che la volontà era quella di difendere uno specifico lato del campo di regata. Una scelta che paga visto che Luna Rossa si mantiene sempre vicino ad American Magic pur commettendo alcune sbavature in virata. Al primo cancello infatti gli statunitensi hanno soltanto 2’’ di vantaggio sul sindacato italiano. Di poppa Luna Rossa conferma di avere un’ottima velocità e arriva il primo sorpasso agli americani, cominciando una serie di incroci spettacolari con gli americani che chiudono ancora davanti il terzo lato di soli 3’’. Comincia così la seconda bolina con Luna Rossa che prende il lato destro del campo di regata e inizia a consolidare il vantaggio, passando al Gate 4 con 20’’ di vantaggio. Gli italiani cercando di sfruttare a pieno il campo di regata, alla ricerca del vento incrementando il loro vantaggio fino a 25’’ approcciandosi verso l’ultimo lato di poppa con una distanza sugli americani che cresce sempre di più anche in virtù di una velocità di punta di Luna Rossa di 40,9 nodi. Il sindacato tricolore mette così a segno il secondo punto, portandosi in vantaggio anche negli scontri diretti e chiudendo la regata in 22’17’’. Ritiro invece per Orient Express contro New Zealand, con i francesi che hanno accusato problemi senza mai riuscire ad entrare nel campo di regata. Rimane ancora un’incognita dunque la condizione dei neozelandesi che hanno danneggiato la barca nei giorni scorsi durante le operazioni di estrazione dall’acqua e che oggi tornavano in mare per la prima volta. Vittoria nettissima ma con brivido finale poi per Ineos Britannia su Alinghi, con gli svizzeri caduti dal foil già in partenza e arrivati ad avere oltre un chilometro di svantaggio sugli inglesi già nel secondo lato. Ineos sembra così non avere problemi ad amministrare il resto della regata fino al termine ma a pochi metri dal termine, anche Britannia cade dal foil forse per una strambata sbagliata iniziando a navigare in dislocamento, cioè senza volo. La distanza con gli svizzeri però è rassicurante e nonostante il recupero, Alinghi esce sconfitta con un ritardo di 1’25’’. Penultimo match race di giornata pieno di colpi di scena tra American Magic e Orient Express, con i francesi autori di una grande tattica in partenza che porta gli statunitensi fuori dalla linea di partenza ma un ritardo in manovra costringe i transalpini comunque ad inseguire dopo il via. Gli americani scappano ma poi una serie di strambate non perfette e l’abilità di Orient Express che comunque utilizza la versione base della barca dei neozelandesi rimettono in equilibrio la regata. Quando i francesi sembrano aver raggiunto gli americani però, la barca transalpina spancia, perdendo il volo con l’imbarcazione che si ferma chiudendo di fatto ogni velleità di recupero ed eventuale vittoria. Alla fine Orient Express si ritira, chiudendo una prova fino a quel momento entusiasmante. Chiude la giornata la sfida più attesa, Luna Rossa contro Ineos Britannia: dopo tanti rinvii a causa del poco vento, il comitato decide per l’ok al match race, con la partenza è simile a quella della sfida con gli americani e le due barche praticamente appaiate sulla linea del via. Gli inglesi rimangono avanti di circa 70 metri fino al primo incrocio, quando il sindacato tricolore va a prendersi il lato sinistro del campo di regata iniziando a guadagnare e passando al primo Gate in vantaggio di 25’’. Nel lato di poppa però, a poche centinaia di metri dalle boe, Ineos perde il volo e così Luna Rossa passa il cancello incrementando il suo vantaggio. Gli inglesi navigano in dislocamento man non riescono a ripartire e così gli italiani superano il chilometro di vantaggio, iniziando una regata in solitaria che si concluderà in 21’28’’ e un vantaggio complessivo di 1’24’’ al termine di tutti i lati che hanno visto Spithill e Bruni predicare grande concentrazione. La barca italiana non ha sbagliato nulla, senza forzare in condizioni di basso vento. Luna Rossa sale così a 3 punti in classifica, in solitaria e domani sfiderà Alinghi.