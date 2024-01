Luke Littler sfiora l’impresa, il fenomeno delle freccette si ferma alla finale Mondiale

Londra, 3 gennaio 2024 – Luke Littler non ha cambiato di una virgola la sua routine d’allenamento che lo ha portato fino al punto più alto nella cavalcata verso i mondiali di freccette. Sveglia tardi, omelette e pizza, non certo il pasto dell’atleta: così è arrivato a un passo dal sogno, arrendendosi per 7-4, a soli 16 anni, al numero 3 del mondo Luke Humphries.

Faccia simpatica e look anticonvenzionale hanno fatto impazzire la rete per il baby fenomeno del bersaglio, noto per festeggiare a suon di kebab. “La mattina mangerò la mia frittata prosciutto e formaggio – aveva detto alla vigilia della finale -, poi più tardi una pizza e quindi mi allenerò al bersaglio”.

Il titolo all’Alexandra palace di Londra viene dunque assegnato a Humphries, che si mette in tasca circa mezzo milione di sterline. Il numero tre del mondo ha vinto il quarto degli ultimi 5 tornei maggiori del circuito Pdc (Professional dart championship).

Commosso ma felice il giovane ‘eroe’ alla consegna del trofeo per il secondo posto, mentre viene consolato dall’avversario.