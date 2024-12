L’ultimo big match dell’anno. Sudoku-formazione per Inzaghi. Resta il ballottaggio Rus-Bonfanti

PISA"Ci sarebbe piaciuto di più goderci questa vittoria". Le dichiarazioni di Filippo Inzaghi sono un po’ il riflesso di quello di tutto l’ambiente che gravita attorno al mondo Pisa. Non c’è neanche un giorno di tempo per poter godere del successo per certi versi storico contro il Sassuolo, che è già tempo di pensare alla Sampdoria. Domani si torna in campo, in un campo complicato come quello del "Ferraris" alle 19:30. Per questo motivo, la squadra nerazzurra mai si è fermata da dopo la partita delle 12:30 di Santo Stefano.

Subito lavoro sul campo, all’impianto sportivo Cetilar di San Piero a Grado, per i nerazzurri. Dopo la seduta di scarico tenuta ieri dai calciatori scesi in campo contro il Sassuolo, è subito tempo di tattica. Inzaghi chiamato a maneggiare anche il rischio della sazietà o presunzione che può scaturire da una vittoria straordinaria come la scorsa. Obiettivo canalizzare le forze, per quella che sarà l’ultima partita del 2024, oltre che l’ultima prima della sosta invernale di due settimane. Il tempo per ricaricare le pile ci sarà, adesso c’è bisogno di un ultimo sforzo, come esplicitato da Touré. Da qui l’interrogativo? Ci sarà turnover contro la Sampdoria? Se sì, sarà massiccio? La risposta non l’avremo prima del momento delle ufficiali, però è lecito pensare che qualcosa possa cambiare nella formazione titolare del Pisa, anche se non troppo.

D’altronde, se a inizio stagione Inzaghi aveva più volte dichiarato di avere una rosa di venti titolari, le ultime settimane ha certificato come quella scesa in campo contro il Sassuolo è la vera "prima" squadra nerazzurra: eccezion fatta per il terzo centrale di difesa, dove il ballottaggio tra Rus e Giovanni Bonfanti persiste.

Passando all’altro Bonfanti, Nicholas, è difficile che possa partire dal primo minuto nell’eventualità in cui Lind abbia recuperato la miglior condizione (è apparso stremato negli ultimi minuti). Difficile che uno tra Tramoni e Moreo, vista la condizione di giovedì possa essere escluso, ma con grandi probabilità farà il suo primo ingresso in campo in stagione Morutan, sicuramente da subentrato.

Lorenzo Vero