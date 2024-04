Luna Rossa, prima navigazione a vela dell’AC75

Cagliari, 20 aprile 2024 – Prima navigazione a vela per Luna Rossa che prosegue nel suo percorso di rodaggio dell’AC75 varato lo scorso 13 aprile. La barca italiana ha infatti svolto la sua prima sessione di Sea Trial, quello che è stato definito il vero “giorno zero” per la nuova avventura del team a caccia della conquista della 37^ America’s Cup.

La prima uscita in mare con il volo sui vecchi foil al traino era servita per effettuare il tow-test senza albero e vele con lo scopo di controllare la struttura dello scafo e controllare tutti gli strumenti e i sistemi di bordo. Ottenuto il via libera dai tecnici, ecco che la nuova Luna Rossa ha effettuato la sua prima vera navigazione nelle acque del golfo di Cagliari, base del team anche per questa nuova sfida alla Vecchia Brocca.

Le condizioni meteorologiche non hanno facilitato l’uscita dell’imbarcazione italiana, con un maestrale interno a 20/25 nodi che non ha consentito al team di magiare a lungo. Un tempo comunque utile per avere le prime impressioni sul nuovo AC75. Impressioni positive a giudicare dalle parole di Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa: “Oggi (ieri per chi legge, ndr) è il giorno zero per il nostro AC75. È stata una giornata emozionante per me, per lo shore team, per coloro che la barca l’hanno costruita e, in generale, per l’intero team. Anche se non abbiamo navigato tantissimo, è stato bello poter tirare su le vele e sollevarsi sui foil. Direi che la prima impressione è molto positiva. L’idea è tornare fuori in mare domani mattina presto, per trovare condizioni migliori e proseguire con il nostro programma”.

Un parere simile a quello di Francesco Checco Bruni, tra i timonieri di Luna Rossa, che ha voluto sottolineare come la prima uscita sia servita a mettere in fila una serie di cose che il team attendeva di fare da tempo: “Le condizioni non erano ideali però siamo riusciti a fare dei check importanti, a vedere la geometria delle vele, a smarcare una serie di operazioni che avevamo in programma e a fare un controllo generale della barca. Inoltre, abbiamo navigato un po’ sui foil, sia mure a dritta, sia mure a sinistra. Sono molto contento di questa prima giornata”.

La prima uscita della nuova Luna Rossa è coincisa anche con il debutto a bordo dei cyclor, i ciclisti che forniranno energia ai sistemi idraulici per supportare il “volo”. Tra loro Bruno Rossetti, emozionato per questo battesimo a bordo dell’AC75: “È stato molto bello salire finalmente a bordo e mettere in pratica tutto quello che ho imparato in questi anni e durante gli allenamenti. Certamente oggi non abbiamo spinto o pedalato a regime, ma è stato sufficiente per capire la bellezza e la complessità di questa imbarcazione.”