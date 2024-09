Luna Rossa, è una giornata nera. Perde il vantaggio in semifinale

E’ una Luna calante quella che conclude il Double Round Robin di Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione italiana, che aveva dominato i match race fino a sabato scorso, non riesce a difendere la prima posizione nel girone e finisce alle spalle di Ineos Britannia, perdendo di fatto anche la possibilità di scegliere la propria avversaria nelle semifinali che scatteranno sabato 14 settembre. Un privilegio andato proprio agli inglesi che chiudono al comando la prima fase dopo aver battuto gli italiani nello spareggio scaturito dopo che il sindacato tricolore era stato squalificato nella regata decisiva contro Alinghi.

Un epilogo inatteso per la Louis Vuitton, con Luna Rossa che fino a questo momento era stata la favorita per sfidare New Zealand nella 37ª America’s Cup che si troverà invece a dover battagliare ancora contro American Magic nelle semifinali del Double Round Robin. Difficile infatti che Ineos scelga Patriot come avversaria, più plausibile invece che opti per Alinghi (la scelta sarà comunicata venerdì alle 13), lasciando gli statunitensi, avversario sulla carta più ostico, a Luna Rossa. La giornata conclusiva di match race del Double Round Robin era iniziata con il dominio di Ineos su Orient Express, eliminata così dalla gara. Poi la grande sorpresa di giornata: Luna Rossa passa il boundary di 100 metri e viene squalificata, un errore grossolano quello degli italiani. Poi la rivelazione, un problema tecnico ai foil ha ostacolato il sindacato tricolore. La sconfitta "a tavolino" porta di fatto all’inevitabile spareggio contro gli inglesi, arrivati a pari merito nel girone. Dopo la netta sconfitta di sabato ne arriva un’altra altrettanto bruciante, con gli inglesi superiori dall’inizio alla fine nel match race decisivo: partenza vinta da Ben Ainslie che poi non lascia margine a Luna Rossa scappando via rapidamente e guadagnando in maniera impressionante almeno 30-40 metri ad ogni strambata della barca italiana.

Alla fine le due barche avranno 42’’ di differenza sulla linea di arrivo, con Luna Rossa che da splendente diventa sbiadita e ora si ritrova a dover capire le ragioni del guasto tecnico e soprattutto a leccarsi le ferite dopo aver dominato la prima fase della Louis Vuitton. La crescita di Ineos era stata evidente nei giorni scorsi, ma sembra che gli inglesi abbiano trovato un set up per la barca quasi perfetto, tanto da essere veloci sia di poppa che di bolina con vento debole o più sostenuto. Ora sono loro i primi candidati a sfidare New Zealand mentre Luna Rossa dovrà capire la natura dei problemi alle "ali" e risollevarsi subito.