Sorge una Luna Rossa, ma oggi a Gedda è sempre lotta con New Zealand

Gedda (Arabia Saudita), 1 dicembre 2023 – Una Luna Rossa splende su Gedda. In Arabia Saudita, dove si stanno svolgendo le regate preliminari dell’America’s Cup (sugli one design AC40, con quattro uomini di equipaggio rispetto agli 8 degli AC45 che si disputeranno la Coppa), nel day 2, il team italiano ha colto il successo nella gara 4, precedendo Team New Zealand e il team Usa, e ora è secondo in classifica generale dopo i neozelandesi; i migliori due, al termine di otto regate, si sfideranno nella final race.

Giornata caratterizzata da vento forte, poco sotto i 20 nodi in media, rispetto alle arie leggere del giorno precedente, che aveva visto primi in classifica New Zealand seguita da

Luna Rossa.

Prestazione perfetta del team italiano che dà 25 secondi ai kiwi, nella seconda azzurri beffati per 4" da New Zealand, nella terza e ultima di giornata una partenza azzardata assegna una penalità a Luna Rossa che insegue dal 5 posto e chiude in rimonta quarta alle spalle di Alinghi sfilata all'ultimo davanti alla prua azzurra, American Magic e i soliti imprendibili neozelandesi, autori di un solo errore in gara 6.

La classifica

La classifica vede sempre in testa Emirates Team New Zealand, seconda Luna Rossa Prada Pirelli, seguono Alinghi, Ineos Britannia, American Magic e i francesi di Orient Express che non schiodano dal sesto posto.