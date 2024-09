Luna Rossa prende l’onda della paura. Squalifica e randa rotta: American Magic è lì

Da Luna crescente a Luna calante. In pochi giorni il destino della barca italiana nelle semifinali di Louis Vuitton Cup sembra essere cambiato totalmente, come il vento che in questi giorni di regate a Barcellona fa dannare tutti.

Da 4-0 a 4-3 per l’equipaggio di Max Sirena che è stata vicina a chiudere la serie e che ora invece vede lo spettro di un recupero quanto mai inatteso. Un’altra giornata da dimenticare nelle acque catalane per Luna Rossa che perde entrambi i match race, uno per squalifica dopo una irrimediabile caduta dal foil e un’altra per un guasto, la rottura del carrello della randa che ha impedito di chiudere una regata che stava conducendo. Nella prima sfida ad American Magic la barca italiana perde la partenza (succederà anche nel match race successivo) ma poi recupera e sembra scappare finalmente via. Il vento però è ballerino, cala improvvisamente, specialmente nella zona dei cancelli e alcune cadute dal foil riaprono la contesa. Luna Rossa prende addirittura una penalità di proposito per cercare più vento e la scelta sembra pagare, con la Silver Bullet che torna davanti per alcuni tratti.

Poi l’episodio decisivo: le due barche vanno all’incrocio in boa, Luna Rossa non riesce a dare la precedenza a Patriot, manca il cancello e cade dal volo. Da qui non si riprenderà più, con le due contendenti che a lungo procedono in dislocamento. American Magic però sembra averne di più e trovando di nuovo entro torna in volo chiudendo una regata che vedrà comunque la squalifica di Luna Rossa per una nuova uscita dalla linea di boundary.

E’ il colpo del 2-4, che precede quello successivo, maturato per il già citato guasto: anche in questo caso la barca italiana parte dietro ma mostra più solidità e soprattutto una velocità maggiore, mettendo la prua avanti. Nel momento in cui sembra esserci uno spiraglio per chiuderla, la rottura: James Spithill esce dal pozzetto dopo che Luna Rossa cade di nuovo dal foil, anticipando il problema che deciderà l’esito del match race a favore di Patriot.

Intanto, nell’altra semifinale Alinghi da segni di vita, piazzando il 2-4 ma poi cede nella seconda sfida di giornata, mandando Ineos in finale. Oggi Luna Rossa torna in acqua, per chiuderla o continuare a soffrire ancora.