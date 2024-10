Maceratese al tappeto. Festeggia il Chiesanuova

Chiesanuova

1

Maceratese

0

CHIESANUOVA: Fatone, Perini (1’st Ciottilli), Corvaro, Sopranzetti (10’st Tanoni), Canavessio, Tempestilli, Pasqui, Russo, Persiani (6’st Carnevali), Mongiello (22’st Pesaresi), Bambozzi (34’st Monaco). All. Mobili.

MACERATESE: Gagliardini, Cilla, Nicolosi, Grillo, Lucero (1’st Vanzan), Bracciatelli (13’st Gomis), Oses (32’st Cognigni), Nasic, Cirulli, Vrioni (13’st Albanesi), Compagnucci (1’st Ciattaglia). All. Possanzini.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Rete: 6’ Persiani.

Note: ammoniti Perini, Lucero, Bambozzi, Fatone, Tempestilli, Mongiello, Pesaresi, Carnevali, Ciottilli, Nasic, Nicolosi e Canavessio; corner 4-9; recupero 2’ e 6’.

Il primo round di una sfida maschia, terminata con 12 ammoniti, va al Chiesanuova. I biancorossi (di casa, anche se in tenuta nera), stendono 1-0 la Maceratese e si prendono l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Un successo strameritato perché il team di Mobili ha saputo stordire, con grande aggressività e intensità, quello di Possanzini. Tra il miglior attacco e la miglior difesa del campionato, ha vinto dunque la seconda e il Chiesanuova fa diventare 7 le partite senza gol subiti restando imbattuta a differenza dei rivali. La Rata dovrà cambiare registro nel ritorno tra due mercoledì se vorrà ottenere la qualificazione. Cronaca. Come domenica, Maceratese subito sotto. Al 6’ verticalizzazione, la linea è messa male, Persiani ha spazio e non perdona. In svantaggio, la Maceratese prova a prendere le redini del gioco con il fraseggio, ma è sterile mentre i padroni di casa pungono in contropiede. Al 27’ l’ex Mongiello cerca la sorpresa direttamente da corner, bravo Gagliardini. Il Chiesanuova sfodera la sua intensità, la Maceratese la soffre e gli animi si scaldano. Al 42’ sugli sviluppi di un angolo, palla al 2007 Perini che calcia, la sfera viene deviata e fa la barba al palo. Secondo tempo. Primi cambi mentre inizia a piovere. Interessante la mossa di Mobili che vara un attacco di brevilinei. Al 16’ Mongiello pesca sul secondo palo l’under Bambozzi e inzuccata fuori di poco. Subito dopo ancora Mongiello, il cross diventa tiro e c’è la parte alta della traversa. Al 19’ zingarata di Pasqui e puntata che esce di poco. Nel momento peggiore, ecco Cirulli al 20’ con un bel destro dal limite, Fatone vola. Aumentano agonismo, falli tattici e cartellini. Per il finale Possanzini si gioca la carta Cognigni e l’ingresso obbliga il Chiesanuova a difendersi. La Rata si è scossa ma è tardi, gli spioventi creano però solo un brivido con il colpo di testa di Grillo che finisce sull’esterno della rete.

Andrea Scoppa