Mandelli elogia l’atteggiamento: "Quel gol poteva tagliarci le gambe"

Un successo tanto bello quanto sofferto nel finale, al termine di una delle più belle partite viste al Braglia in questa stagione. E non soltanto per merito del Modena, come sottolinea con onestà Paolo Mandelli nella conferenza stampa di fine partita. "Voglio fare subito i complimenti al Mantova, ha dimostrato quello che mi aspettavo, ovvero di essere una squadra molto ben organizzata che è venuta a giocare a viso aperto, credo che la gente si sia divertita a vedere questa gara. Dopo essere passati in vantaggio, abbiamo avuto la doppia occasione con Caso e sulla ripartenza abbiamo subito il pari in modo sfortunato con quella deviazione che ha messo fuori causa Gagno. Sono episodi che possono tagliare le gambe a qualsiasi squadra, ed invece i ragazzi hanno continuato a fare la partita che stavano facendo e questo tipo di atteggiamento è stato premiato".

La squadra ha un po’ sofferto nella ripresa ma poteva essere una cosa che si metteva in conto: "Affrontare questo Mantova, che è una squadra che gioca insieme da due anni e che ha l’entusiasmo che deriva da un campionato, quello dell’anno scorso, stravinto, non è facile. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare questo tipo di gara, di dovere essere pazienti nel possesso palla ed anche di subire la loro velocità. Ma siamo rimasti tranquilli e concentrati, abbiamo speso tanto ed anche a livello mentale non è stato facile, non è che venivamo da tre o quattro vittorie di fila. Abbiamo strappato questa vittoria davvero con il cuore".

A difesa schierata la squadra è stata molto attenta ed è spiccata la prova di Cotali: "Con Cauz ancora non al cento per cento era stato chiamato ad interpretare un ruolo non suo. Ha dato disponibilità e lo ha fatto con grande attenzione, l’applauso che gli ha tributato il pubblico quando è uscito dal campo lo ha dimostrato". Dopo Cremona, un’altra maglia da titolare, ripagata, di Defrel: "Greg ha qualità importanti e ci tiene tantissimo a questa maglia, l’assist per il gol di Palumbo è stato bellissimo. Non è ancora al top della condizione ma piano piano arriva". Alla fine inevitabile una domanda sulle voci che vogliono Palumbo partente per Sassuolo, e qui Mandelli un po’ cerca di aggirare l’ostacolo: "Antonio è un giocatore importante, la gente e i compagni alla fine lo hanno applaudito e ha fatto una grande partita". Ma?... Lo scopriremo a mezzanotte di domani quando chiuderà il mercato. Arriva in sala interviste anche Beppe Caso, una rete e un’occasione non sfruttata per il possibile 2 a 0 che ha generato in ripartenza il gol del provvisorio pari ospite. "Festa ha fatto due grandi interventi, poi è scaturito nel rovesciamento di fronte il loro 1 a 1. Un’altra squadra davanti a un episodio del genere la partita magari la perdeva".