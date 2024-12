Mandelli "Entusiasmo da derby"

L’appetito vien mangiando. Un vecchio adagio che il Modena prova a fare suo, galvanizzato dalla vittoria nel derby: un successo che, a livello di autostima e consapevolezza dei propri mezzi, ha avuto un valore certamente superiore ai tre punti in palio. Paolo Mandelli lo sa bene, e nella consueta conferenza stampa del giorno prima della gara, ha mostrato ottimismo, sia pur con il rispetto che si deve ad una squadra come il Pisa, che sinora sta facendo un ottimo campionato. "Contro ogni avversario è ovvio che si debbano prendere le contromisure necessarie. Il Pisa ha una fisicità importante, al di là di un reparto offensivo che ha un Lind proprio questa caratteristica, e dovremo essere bravi ad impattare la gara proprio sotto questo aspetto".

La classifica vede i nerazzurri piuttosto avanti rispetto al Modena, ma nelle ultime cinque gare, proprio quelle della gestione Mandelli, il rendimento tra le due squadre, come punti conquistati, è certamente livellato. "I numeri sono sempre un aspetto da tenere in considerazione, sono dati che dicono comunque una verità che va sempre interpretata. Il Pisa sta facendo un grande campionato, ma anche loro devono sempre fare i conti con un torneo lungo e difficile nel quale l’aspetto psicologico, soprattutto se le cose dovessero andare meno bene di così, potrebbe essere determinante. Da parte nostra, dopo il derby abbiamo generato entusiasmo, sia nella città che all’interno dello spogliatoio. Come è sempre necessario saper cavalcare i momenti di difficoltà, bisogna saper fare altrettanto con quelli positivi. Sabato scorso per noi è stata una giornata bellissima, ora dobbiamo essere bravi a gestire bene il momento".

Tornerà da ex al Braglia il diesse pisano Davide Vaira, che aveva fortemente voluto Mandelli alla guida della Primavera del Modena durante la sua gestione: "Sono certamente riconoscente nei suoi confronti. Negli anni passati insieme abbiamo sempre collaborato in maniera positiva, anche se ero in Primavera ho sempre sentito il suo appoggio. A livello personale, dopo un po’ di anni che ero in giro, ha contribuito a realizzare il mio sogno, quello di allenare a Modena. Questa opportunità, insieme con la famiglia Rivetti, me l’ha data lui e gliene sono grato".

Si continua con il bollettino di disponibili e non per la gara: "Degli infortunati ‘storici’ non recuperiamo nessuno – spiega Mandelli –. Defrel a sua volta è arrivato un po’ tirato in vista della partita e preferiamo non rischiarlo per poterlo avere a disposizione a Brescia. Il resto della squadra sta bene e non ci sono altri guai". Qualcuno chiede di qualche ‘amnesia’ che continua sempre ad esserci in difesa, a freddo, nei primi minuti di gara, e il mister la chiude con una battuta: "Beh, non mi è sembrata, a livello di statistica, una cosa così esagerata. Sabato al Mapei l’errore difensivo a freddo c’è stato ma l’avevamo preventivato, sapevamo che il Var avrebbe annullato il gol...".

Tifosi. Sono 2.747 i biglietti venduti di cui 1.436 per gli ospiti.