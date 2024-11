Mandelli "Il risultato lascia l’amaro in bocca"

Lascia un doppio sguardo, un doppio punto di vista, il pari di Cosenza. C’è la soddisfazione parziale per non aver perso sul terreno di gioco calabrese, luogo sempre complicato per tanti, ma non può essere pienamente contento Paolo Mandelli al triplice fischio. I canarini, anche dalla panchina, avevano pregustato il sapore di una vittoria esterna che ancora tarda ad arrivare in questo campionato e il poco cinismo davanti alla porta di Micai rappresenta un rimpianto: "L’amaro in bocca per non aver chiuso la partita c’è – ha spiegato l’allenatore del Modena –, nel secondo tempo, rimanendo in 10 è stato tutto più complicato ma siamo contenti per la prestazione a livello di cuore e di voglia mostrata in campo. Andiamo a casa con un punticino che a Cosenza non è mai scontato anche se stavamo pregustando la vittoria". Come raccontato dallo stesso Mandelli, ci sono state delle analisi attente prima delle sostituzioni della ripresa, le quali hanno portato il Modena a privarsi prima della corsa di Caso e poi della qualità di Palumbo: "Sono il primo a non voler mai privarmi di Antonio, è un piacere vederlo giocare anche dalla panchina – ha continuato – ma il tema della partita stava diventando evidente. Eravamo in sofferenza nel palleggio e abbiamo preferito inserire Pedro perché avremmo fatto ancor più fatica a sfruttare le ripartenze".

In chiusura, le riflessioni su Defrel: "Per consolarlo gli ho detto anche anch’io, in 18 anni di carriera, ho sbagliato gol del genere - ha concluso Mandelli - quella di fine primo tempo è probabilmente la più clamorosa e può capitare anche ai grandi giocatori come lui. Per me ha giocato una bella partita, ha giocato per la squadra, lo ha fatto con qualità. Sappiamo bene quanto per un attaccante sia importante il gol ma può accadere. L’espulsione? Qualche decisione del direttore di gara ci ha fatto arrabbiare, secondo me quella sul rosso è stata presa con un po’ di leggerezza. Mi sembrava uno scontro tra i due, Greg ha tirato indietro le gambe. Come l’azione del pareggio nasce da una situazione di fallo che poteva essere fischiato ma non arbitro. Speriamo qualche volta capiti a favore nostro".

Primo gol con la maglia del Modena per Cotali: "Il mister con la sua tranquillità sta provando a trasmetterci le sue idee. Secondo me diventa fondamentale provare a non subire gol, ma dipende da troppi fattori. Noi stiamo cercando di lavorarci il più possibile. In poco tempo stiamo cercando di assimilare, non è immediato come processo. Fino all’espulsione eravamo stati bravi ad indossare l’abito giusto".

Alessandro Troncone