Mantova, illusione Mancuso. Il Pisa espugna il Martelli

di Luca Marinoni

MANTOVA

Un Mantova indomabile cede di misura 3-2 all’ambizioso Pisa, al termine di una partita che ha evidenziato una volta di più le prerogative della squadra di Possanzini. "I ragazzi hanno fatto una buonissima partita, ci sono degli errori individuali che abbiamo pagato a caro prezzo, con un po’ di sfortuna - analizza il tecnico a fine gara -. Una bella partita da vedere, ma se sei protagonista e la perdi ti girano le scatole. Però sono contento e fiducioso, i ragazzi mi hanno dimostrato che ci provano fino alla fine. Alla squadra non posso recriminare niente, in dieci nel finale (infortunio per Rocco a cambi terminati, ndr) abbiamo provato a rimetterla in piedi. Perdere così fa male, credo però che la strada sia giusta e nel finale qualcosa ci tornerà indietro".

I biancorossi partono con il freno a mano tirato e in 12’ subiscono due reti. Lo 0-2, che avrebbe potuto costringere alla resa anche l’avversario più attrezzato, non basta invece per mettere al tappeto i virgiliani, che dapprima riaprono la gara al 28’ e poi firmano il provvisorio 2-2 al 9’ della ripresa con una doppietta di Mancuso. Purtroppo la gioia dei padroni di casa non è di lunga durata, visto che al 21’ arriva il guizzo di Moreo, che firma il definitivo 3-2. Nel finale, nonostante una generosa pressione, la squadra di casa non riesce più a rientrare. Il match del Martelli si chiude così con una sconfitta interna, la prima della stagione, che ribadisce la predisposizione al gioco e il coraggio della matricola biancorossa, capace di lottare a testa alta con una delle contendenti più accreditate della serie B. Dall’altra parte evidenzia gli errori, in fase difensiva e al momento di concludere, che impediscono ai virgiliani di conquistare il pur meritato risultato positivo.