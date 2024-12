Manù Benelli, le mani magiche

Il ruolo del palleggiatore nella pallavolo richiede la presenza di doti particolari sotto il profilo tecnico e psicologico. Qualità che, per essere espresse al meglio, hanno bisogno di due presupposti: riuscire a comprendere e tirar fuori il talento presente in ogni giocatore allenando in maniera specifica ogni singolo movimento in campo.

L’ha imparato nel corso della sua carriera Manuela (Manù) Benelli, che nel manuale tecnico intitolato ’La percezione del secondo tocco-Tecnica e filosofia del palleggiatore’ (dal 6 dicembre in libreria per i tipi di Lab DFG, 19,90 euro) illustra in dettaglio tecniche originali e innovative per allenare il palleggio. La più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana ha voluto fornire una guida completa con esercizi tecnici e fisici per allenatori e giocatori, eventuali errori da evitare e consigli per prevenire gli infortuni e gestire al meglio il fisico, per massimizzare le prestazioni sul campo.