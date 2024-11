Marcell Jacobs fa pace con il padre Lamont

Per un figlio e un padre che non si parlano ce ne sono due che invece si rinconciliano. È il caso di Marcell Jacobs che, a differenza di Gianmarco Tamberi, ha ripreso a parlare con il padre Lamont. Pace fatta e quale giorno migliore se non quello del Ringraziamento, festa di fondamentale importanza per gli americani, per mettere alle spalle le incomprensioni con il genitore. Jacobs, che porta proprio il nome del padre (Lamont Marcell) in questi anni a tratti non ha avuto contatti con l’uomo. Ha vissuto un rapporto irrisolto, argomento di tante interviste e forse anche dell’iniziale rifiuto per l’inglese (il padre è americano). Il velocista azzurro, con una storia condivisa sul suo profilo Instagram, ha scritto «tre generazioni di Jacobs», a corredo di uno scatto con il padre e con il figlio Anthony. Jacobs è cresciuto senza una figura paterna e solo con mamma Viviana Masini che ha rappresentato tutta la sua famiglia e l’ha cresciuto a Desenzano del Garda. A pochi giorni dalla nascita dell’ex oro olimpico, nei 100 metri a Tokyo, il padre andó in missione con i marines in Corea, lasciando sola la compagna. Nel tempo, pian piano, soprattutto da quando lo sprinter si allena in Florida, alla corte di Rana Reider, i rapporti hanno iniziato a essere più distesi e i due hanno ripreso un dialogo fino a qualche tempo fa impossibile. A gioirne sui social pure mamma Viviana: «Questo è il risultato della pazienza - ha scritto - e dell'amore verso un credo e un ideale di Famiglia. Bisogna sempre credere che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime: se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! Dal 1994 al 2024, trent'anni di lunga attesa: è stata una Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto!»