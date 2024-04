Marcell riparte dal Roma Sprint Festival il 18 maggio. Filippo in pista già il 13 aprile in Florida. I cento chiamano, Jacobs e Tortu rispondono. Doppio esordio con la voglia di rivincita

Sciolgono le riserve i campioni della staffetta e dell’atletica azzurra. Sia Filippo Tortu che Marcell Jacobs hanno infatti svelato le date del proprio debutto stagionale. Il primo, che per il momento sta lavorando negli Stati Uniti, in vista di una stagione a dir poco impegnativa, scenderà in pista sabato 13 aprile a Gainesville, in Florida, nei 100 metri. Nonostante il focus, o comunque la gara su cui può raccogliere di più sia il 200, il lombardo riparte dalla distanza con cui c’è stato il primo amore e con cui è entrato nei libri di storia (grazie al 9.99 del 2018 a Madrid: primo italiano sotto i 10 secondi). Tortu non gareggia sui 100 metri dal meeting di Savona di maggio 2023, mentre sui 200 ha in tasca la carta olimpica, grazie al crono fatto agli Assoluti di Molfetta, 20.14. L’atleta delle Fiamme Gialle si trova al momento a Montverde, vicino Orlando. Un mese fa, ha infatti scelto di svolgere questa parte della preparazione oltreoceano, sempre seguito dal padre allenatore Salvino. Dopo la prima uscita è in programma un altro test, il 20 aprile, con distanza da capire.

Sempre in America, ma a Jacksonville (Florida), sta scaldando i motori Marcell Jacobs, che da mesi, si sta allenando alla corte di Rana Reider. Il nativo di El Paso, che dal 15 maggio tornerà in Italia per lavorare a Rieti, tornerà sulle scene il 18 maggio a Roma, il luogo dove per anni ha vissuto, e dove romperà il ghiaccio. Correrà allo stadio dei Marmi in occasione del Roma Sprint Festival a meno di tre settimane dagli Europei nella capitale. "Non vedo l’ora di essere lì – ha detto Marcell a Sky Sport –. Quest’anno potrò dirmi felice se riuscirò a confermare i due titoli nei 100 agli Europei e alle Olimpiadi". Prende forma il calendario della gare del lombardo che sarà in pista pure il 28 maggio a Ostrava. Sempre ad aprile, sia lui che Tortu prenderanno parte al raduno con gli altri italiani, a Miami, per curare i cambi e passaggi di testimone. Il 4 e 5 maggio sono infatti previsti i World Athletics Relays, i Mondiali di staffetta che mettono in palio una carta olimpica che potrebbe permettere alla squadra di difendere l’oro di Tokyo.