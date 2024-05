Marcia, exploit del fiorentino Cosi nella 20 chilometri: con 1h19:43 è il settimo italiano di sempre

La Coruña (Spagna), 19 maggio 2024 – Con una grande prestazione a La Coruña, il marciatore fiorentino Andrea Cosi, allenato da Marco Ugolini, ottiene sulla 20 chilometri il tempo di 1h19:43 ed è il settimo italiano di sempre. Cosi, cresciuto nell’Atletica Firenze Marathon e attualmente in forza ai Carabinieri, si è migliorato di oltre un minuto (1h20:56 era il precedente primato personale, ottenuto a Podebrady, in Repubblica Ceca) ed è sceso sotto lo standard per le Olimpiadi di Parigi che è 1h20:10.

La gara è stata vinta dal giapponese oro mondiale di Doha e Eugene Toshikazu Yamanishi (1h17:47) in volata sullo spagnolo campione del mondo in carica Alvaro Martin (1h17:49) e sul brasiliano bronzo iridato Caio Bonfim (1h17:52).