Under 23, marcia azzurra Cosi secondo in Europa

Il marciatore fiorentino Andrea Cosi, guidato dal tecnico Marco Ugolini, ha colto una splendida medaglia d’argento nella 20 chilometri di marcia agli Europei under 23 in corso in Finlandia. Cosi, che è stato a lungo in lotta per la vittoria, migliora il suo piazzamento europeo di 2 anni fa quando arrivò terzo. Nella brillante squadra allestita dalla Fidal (che sotto la presidenza di Stefano Mei sta mietendo vittorie) spicca anche il marciatore dell’Atletica Firenze Marathon con la sua prestazione finlandese chiusa con il tempo di 1h23:02, comunque al di sotto delle sue possibilità. Da sottolineare, tra l’altro, la bella doppietta azzurra con la medaglia d’argento conquistata tra le ragazze da Alexandrina Mihai, vent’anni, moldava d’origine ma in Italia dall’età di cinque anni e a lungo in attesa della cittadinanza, arrivata soltanto nello scorso settembre, per poter vestire la maglia azzurra.

Tornando a Cosi, l’allievo di Ugolini impensierisce a lungo il favorito della vigilia, il fortissimo spagnolo Paul McGrath (oro in 1h21:03), prima staccandolo intorno al decimo chilometro e poi facendosi riprendere per gestire meglio la gara insieme, al momento dell’attacco dello spagnolo accusa un fastidio al basso ventre. I finlandesi padroni di casa guadagnano il bronzo con Jerry Jokinen (1h24:41).

"Sono soddisfatto - commenta Cosi - ma avrei preferito stare più a lungo insieme allo spagnolo McGrath. Dopo il mio attacco ho avvertito un po’ di fastidi e quando mi sono risentito a posto era ormai troppo lontano, nonostante io abbia ‘girato’ bene negli ultimi chilometri. Sono cresciuto tanto prendendo spunto da Massimo Stano e Francesco Fortunato: la marcia in Italia funziona, da loro trovo sempre motivazioni. Un grazie particolare - aggiunge il 22enne - al mio allenatore Marco Ugolini e alla mia famiglia". Soddisfatto, a metà, proprio Ugolini: "E’ una bellissima medaglia, ma non sono contento del temporealizzato. Voglio analizzare con calma la gara".

Roberto Davide Papini