Viola, la divisa 2024-25. Semplice, unica, anni ’90. Ecco a voi la nuova maglia

Dal Dna, direttamente all’anima. Dopo la maglia con impresso un ideale codice genetico indossata nel corso di questa stagione, la Fiorentina ha presentato il nuovo primo kit da gioco per il 2024/25, un completo che sarà inaugurato già stasera nello scontro diretto col Napoli e che è stato ribattezzato dallo sponsor tecnico Kappa "l’Anima viola". L’azienda di prodotti sportivi, a cui il club di Commisso è legato dal 2020, ha scelto per la prossima annata di proporre un completo estremamente basic, senza particolari orpelli e dettagli di altra tonalità, preferendo piuttosto giocare sul contrasto del tono su tono.

La casacca, ispirata a quelle della Fiorentina degli anni ’90, propone un elegante scollo a V. Il tessuto (ultraleggero con cuciture in nylon per garantire comfort, elasticità e traspirabilità) propone una "texture" che crea un effetto a trame diagonali e favorisce la visione dei riflessi di luce. Anche per la prossima stagione sulla prima e le altre tenute non mancherà un riferimento simbolico a Davide Astori: sul lato interno del colletto ci saranno 13 gigli, 12 bianchi in omaggio al dodicesimo uomo (il tifo) più uno rosso per l’eterno capitano. La nuova maglia sarà in vendita da questa mattina presso tutti i Fiorentina Store e sul sito di Kappa.

Andrea Giannattasio