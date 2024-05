Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Napoli, 16 maggio 2024 - Nei giorni scorsi si era diffusa la voce, senza smentite ufficiali, che vedeva Aurelio De Laurentiis intenzionato a provare a far cambiare il giorno della disputa della partita contro la Fiorentina, tuttora invece in programma venerdì 17 maggio alle 20.45, per motivazioni legate alla scaramanzia. In realtà, la stagione del Napoli è stata ed è così nefasta da far cadere anche questo eventuale retropensiero. Eppure, proprio la gara del Franchi, l'ultima trasferta in stagione, potrebbe addolcire in parte l'epilogo dell'annata degli azzurri, di fatto all'ultima chiamata per provare a centrare almeno un posto in Conference League.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. Allenatore: Italiano Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

A complicare ulteriormente i piani di Francesco Calzona ci si mettono i guai fisici di Victor Osimhen, che salterà la gara contro i viola così come Piotr Zielinski e Leander Dendoncker. Al centro dell'attacco azzurro dovrebbe piazzarsi il grande ex Giovanni Simeone, insidiato da un Giacomo Raspadori a sua volta tuttora acciaccato: ai lati del Cholito ci saranno Matteo Politano, desideroso di riscattare il rigore fallito (anzi, parato da Federico Ravaglia) contro il Bologna e Khvicha Kvaratskhelia. La mediana sarà composta da André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Jens Cajuste, mentre a protezione di Alex Meret ci saranno capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathias Olivera.

Per Vincenzo Italiano, tuttora nel mirino del Napoli per la panchina che sarà, l'unica defezione dovrebbe essere quella di Riccardo Sottil, ma i ballottaggi nell'ottica di un autentico scontro diretto non mancano, con i viola, ottavi a quota 53 punti, che possono gestire 2 punti di vantaggio in classifica sui rivali di giornata, oltre alla partita da recuperare con l'Atalanta. Tra i pali è tutto definito, con Pietro Terracciano certo di una maglia così come Dodò, Nikola Milenkovic e Cristiano Biraghi: l'ultima casella, al centro della difesa, se la giocano Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta, con il primo in vantaggio. In mediana agirà Giacomo Bonaventura, autentica bestia nera del Napoli: l'altro posto se lo contendono Arthur, in pole, e Rolando Mandragora. L'unica punta sarà Andrea Belotti, lo specialista del gioco aereo che potrebbe far male a una squadra che di gol di testa ne incassa a miriadi: in sua assistenza ci saranno Nico Gonzalez, insidiato da Jonathan Ikoné, Lucas Beltran e Christian Kouamé.