Napoli-Bologna 0-2, Ndoye e Posch firmano il colpo Champions

Napoli, 11 maggio 2024 - Tutto in 3': tanto basta al Bologna per firmare il sanguinoso uno-due che stende il Napoli, che quasi come una maledizione cade ancora per mano di giocatori ancora a secco in campionato. Per la precisione Ndoye e Posch, che firmano un successo dal forte sapore di Champions League per i rossoblù, che in una gara a tratti di profonda sofferenza devono ringraziare anche Ravaglia, che si conferma uno specialista dei rigori respingendo il tiro dal dischetto di Politano. E' racchiusa in questa fotografia e nelle altre occasioni degli azzurri i rimpianti di una squadra che assiste a una festa inattesa ai nastri di partenza della stagione: quella dei felsinei, a un passo dal sogno più grande, quello che per i campioni d'Italia in carica era l'obiettivo minimo stagionale. Il presente invece, per un nervosissimo Osimhen e compagni, parla di un'Europa sempre più complicata da conquistare. Già, ma l'Europa meno lusinghiera e ambita: l'altra è vicinissima al Bologna dei miracoli (e del progetto) di Motta, Sartori, Di Vaio e Saputo.

Le formazioni ufficiali

Calzona sceglie un 4-3-3 aperto da Meret, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, con Anguissa, Lobotka e Cajuste a centrocampo e Politano, Osimhen e Kvaratskhelia a formare il tridente offensivo. Motta risponde con lo stesso modulo, che tra i pali vede Ravaglia, con Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen in difesa: la mediana è formata da Aebischer, Freuler e Urbanski, mentre in attacco ci sono Odgaard, Zirkzee e Ndoye.

Primo tempo

Il Bologna prova a conquistare il dominio del possesso palla a fronte del pressing alto del Napoli: il primo tiro arriva al 5' ed è una debole rasoiata sul fondo di Calafiori, lanciato in proiezione offensiva. Gli azzurri escono dal guscio ma così facendo prestano il fianco alle ripartenze rossoblù: la prima di esse, al 9', alimenta la rete di Ndoye, che vince il duello fisico con Di Lorenzo e di testa ribadisce nel sacco il cross deviato da Olivera di Odgaard, a sua volta rifornito dal muro di Rrahmani su una precedente conclusione di Zirkzee. Quest'ultimo al 12' lascia sfilare sul fondo una giocata difensiva sbagliata dei padroni di casa: ne consegue un corner battuto da Urbanski e spizzato sul secondo palo da Calafiori per il colpo di testa vincente di Posch per il clamoroso uno-due degli ospiti. A fatica il Napoli prova a riordinare le idee a caccia dell'episodio buono per riaprire la partita, che capita al 21', quando Freuler tocca in area Osimhen dopo un'azione insistita a destra: sul dischetto va Politano, che si fa ipnotizzare dallo specialista Ravaglia. Gli azzurri hanno una nuova chance, ma stavolta da corner: la palla arriva ad Anguissa, murato dal corpo di Zirkzee. Sempre dalla bandierina, al 26', è ben più pericolosa l'incornata di Olivera su cross di Politano, con la palla che sorvola di poco la traversa. Dopo una fase di apnea, il Bologna torna in attacco con una conclusione di Ndoye che, deviata, termina placida tra le braccia di Meret. Dall'altro lato del campo ci provano Politano e Lobotka: il tentativo del primo, al 40', è una velleitaria girata verso la porta di Ravaglia, che invece trema sulla botta dello slovacco che sfiora l'incrocio dei pali. L'ultima chance capita sui piedi di Posch, che da posizione defilata cerca la porta ma sparacchia malamente in curva prima che Pairetto, costretto a fronteggiare il nervosismo prima di Kvaratskhelia (ammonito) e poi di Osimhen, fischi due volte.

Secondo tempo

Il Napoli rientra in campo con un buon piglio in fase di pressing per poi provare la botta dal limite: è ciò che succede al 52' con Anguissa dopo il rinvio sbilenco di Odgaard su un cross di Politano. Quest'ultimo al 53', sempre dal limite, impegna Ravaglia, bravo anche sul successivo tentativo di Di Lorenzo, pescato però in posizione di fuorigioco. Motta apre la girandola delle sostituzioni inserendo Orsolini e Saelemaekers per Odgaard e Ndoye: il tutto nel momento di maggiore sofferenza dei rossoblù, che rischiano di farsi male da soli sul colpo di testa di Aebischer quasi letale per Ravaglia. Al 61' il neo entrato Saelemaekers si presenta con una botta da fuori che Meret disinnesca in due tempi. Anche Calzona cambia: dentro Ngonge per Politano. Gli azzurri si presentano con frequenza dalla bandierina e al 63' l'ennesima battuta di Kvaratskhelia pesca la testa di Anguissa, che schiaccia in bocca a Ravaglia, che poco dopo si ripete sulla botta proprio del georgiano. Il Napoli attacca ma il Bologna rischia il tris al 66', quando un filtrante di Saelemaekers lancia Zirkzee, che si beve Juan Jesus ma poi deve vedersela con la replica di piede di Meret: sul rinvio si avventa Orsolini, che da buona posizione spara incredibilmente fuori. Anche gli azzurri vanno in verticale al 70' con Ngonge, che cerca e trova Osimhen, il cui incrocio viene mandato in corner da un intervento quasi impercettibile di Ravaglia. Un intervento scomposto di Lucumì, ammonito, ferma Cajuste, rimpiazzato da Raspadori: Motta replica lanciando Castro e Fabbian per Zirkzee e Urbanski. Complici i cambi, il ritmo cala, con gli azzurri padroni del campo e i rossoblù impegnati a chiudere ogni spazio. A proposito di cambi, Calzona inserisce Simeone, Traorè e Mazzocchi per Kvaratskhelia, Anguissa e Olivera, mentre Motta lancia El Azzouzi per Freuler. Proprio Mazzocchi all'88' scocca una rasoiata dal limite più di frustrazione che di convinzione che ben fotografa la gara degli azzurri, chiusa da una girata di testa di Di Lorenzo su punizione di Raspadori che termina alle stelle. Con essa, terminano le chance di rimonta del Napoli, che perde contro un Bologna sempre più vicino a coronare il sogno Champions League.