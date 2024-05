Atalanta-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Bergamo 11 maggio 2024 - Gioia e disperazione a livello emotivo sono come Paradiso e Inferno: facce opposte della stessa medaglia, o meglio ancora estremi dello spettro emozionale che il calcio è capace di toccare in ogni sua parte. Le semifinali di Europa League hanno portato in dote all'Atalanta la sua prima finale europea in 117 anni di storia, un'impresa già da antologia per la società orobica, che ora vola sulle ali dell'entusiasmo, per una piazza in festa con la chance di potersi giocare due diverse finali per un trofeo nella stessa annata. Dall'altra invece la Roma non ha potuto centrare il terzo appuntamento consecutivo con l'ultimo episodio di una competizione europea. I ragazzi di De Rossi hanno sbattuto contro l'imbattibile Bayer Leverkusen, cadendo dopo aver dato battaglia fino all'ultimo, mostrando tanto orgoglio in campo, quanta disperazione una volta concretizzata l'eliminazione.

Nella giornata di domani, domenica 12 maggio 2024, però questi due stati emozionali diametralmente opposti verranno messi l'uno contro l'altro in una sfida che può valere la stagione in Serie A. Al Gewiss Stadium infatti Atalanta e Roma si giocheranno il quinto posto in una sfida non fatta per i deboli di cuore. In palio c'è l'ultimo posto disponibile (vittoria di Europa League esclusa) per giocare in Champions League la prossima stagione. Per i nerazzurri significherebbe togliersi di dosso il peso della partita in meno, vincendo scontro diretto e mettendo già margine, senza dover fare i conti con la sfida ancora da giocarsi contro la Fiorentina, non solo questo, ma anche la chance di chiudere i conti alla prossima partita in caso di successo. Dall'altra parte per i giallorossi la qualificazione via campionato è l'ultima opzione rimasta per poter ritrovare la Coppa dalle grandi Orecchie, dopo un attesa che dura ormai da cinque anni: troppi per una squadra ormai abituata a competere ai vertici europei, guidata da una proprietà ambiziosa di successi come quella della famiglia Friedkin.

Gasperini ha già festeggiato una notte trionfale al Gewiss giovedì contro il Marsiglia e vuole bissare il successo ottenuto contro i francesi in una notte perfetta dove anche il risultato netto di 3-0 ha ribadito la superiorità dei nerazzurri. Il lavoro non è finito però né per il trofeo continentale, né per la qualificazione alla prossima Champions League, per questo battere la Roma diventa fondamentale per mettere praticamente in ghiaccio il primo obiettivo stagionale. Togliere pressioni dal campionato per poi permettersi il lusso di pensare a non una, ma ben due finali bellissime da vincere, per tornare ad aggiungere pezzi a una bacheca ancora troppo spoglia, per quanto bene abbia fatto questa società negli ultimi anni. De Rossi invece dovrà puntare tutto sulla frustrazione patita a Leverkusen e da lì provare a ricostruire un finale da stagione ancora tutto da scrivere. Vincere a Bergamo significa ottenere il vantaggio negli scontri diretti in virtù dell'1-1 visto all'Olimpico. Contro i tedeschi si è sfiorata l'impresa, ora contro gli orobici ce n'è una nuova tutta da scrivere e da concretizzare senza Dybala.

Sarà il signor Marco Guida della sezione arbitrale di Torre Annunziata a dirigere Atalanta-Roma, gara della 36ª giornata della Serie A TIM 2023-2024, in programma domenica 12 maggio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. I suoi assistenti saranno Filippo Meli di Parma e Alessio Berti di Prato, IV ufficiale Ermanno Feliciani di Teramo, V.A.R. Rosario Abisso di Palermo, A.V.A.R. Aleandro Di Paolo di Avezzano. Per l'esperto fischietto campano si tratta dell'incrocio numero 27 in carriera con gli orobici, con un bilancio complessivo di 8 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte bergamasche. Sono invece 31 i precedenti con la Roma, per un totale di 11 successi, 8 pareggi e 12 ko capitolini. Per Guida si tratterà della ventisettesima direzione stagionale, la numero 17 di Serie A, a cui aggiunge 9 partite internazionali, 6 in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference League oltre a 1 sfida di Serie B.

Probabili formazioni

Gasperini riparte dalle certezze delle ultime partite e per questo è molto probabile la conferma per la coppia Lookman e Scamacca, sostenuto da Koopmeiners, ma occhio alla concorrenza di Miranchuk, De Ketelaere ed El Bilal Touré, tutti in cerca di minuti importanti in questo finale di stagione. Probabile riposo a centrocampo per De Roon in vista della finale di Coppa Italia, Ederson confermato sostenuto da Pasalic per la zona centrale, mentre Hateboer e Ruggeri occuperanno le corsie. In difesa torna titolare Carnesecchi protetto da Scalvini, Hien e Djimsiti.

Tegola Dybala in casa Roma, il giocatore non è stato nemmeno convocato per la sfida del Gewiss Stadium e De Rossi sfoglia la margherita a caccia di soluzioni da affiancare a Lukaku. Improbabile la scelta del doppio attaccante come visto alla Bay Arena, si va verso il tridente con El Shaarawy e Baldanzi. In mediana pochi dubbi: giocano Pellegrini, Paredes e Cristante, mentre in difesa Çelik e Angeliño occuperanno le corsie, con i centrali Mancini e Smalling, a completare la linea davanti a Svilar.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gian Piero Gasperini.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Roma del Gewiss Stadium di Bergamo, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 12 maggio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.