Lazio-Empoli: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 11 maggio 2024 - C'è chi insegue un sogno, rimanendo aggrappato all'ultimo lume di speranza e chi invece quella fiammella la tiene stretta scappando da un incubo: nella giornata di domani, domenica 12 maggio, la Lazio ospita l'Empoli in una sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Da una parte i capitolini inseguono ancora la Champions League, in una corsa però dove non sono più padroni del proprio destino, ma anzi costretti a dover speculare sugli errori di Roma e Atalanta. Dall'altra i toscani invece restano al momento fuori dalla zona retrocessione, ma con un calendario complicato e appena due punti di margine sull'Udinese terzultima, non possono permettersi passi falsi. Calcio d'inizio previsto per le ore 12:30.

Il pareggio contro il Monza è stata una grossa botta morale alla squadra biancoceleste, che ha interrotto la propria striscia di tre successi consecutivi, che l'avevano riportata a ridosso del quinto posto valido per un posto in Champions League. Un risultato inaspettato, anche perché arrivato al termine di una partita che i capitolini sembravano in grado di gestire, dopo aver trovato il vantaggio nei primi dieci minuti, salvo poi concedere troppo campo ai brianzoli, per poi soccombere ai colpi di un Djuric in serata di grazia. I due punti in più dell'U-Power Stadium avrebbero potuto non solo accorciare ad addirittura due sole lunghezze la distanza da Roma e Atalanta, ma anche permettere ai laziali di giocarsi il primo match point, per assicurarsi quantomeno un posto nella prossima stagione di Europa League, costringendo una tra Napoli e Fiorentina alla Conference League. Non è però il caso di vestirsi da ragionieri in quel di Formello, è obbligatorio ripartire da un successo e Tudor punta sulla spinta dell'Olimpico e sul talento dei suoi uomini d'attacco, perché dovrà fare i conti con un'emergenza di uomini in difesa. Casale si è fermato e si unisce a Gila in questa lista di indisponibili, costringendo il tecnico croato a dover adattare Hysaj a terzo uomo nella linea arretrata.

L'Empoli non può certo sacrificare la propria Serie A per le ambizioni della Lazio, al contrario darà battaglia per mantenere la categoria. Davide Nicola è ormai definito un vero e proprio maestro di salvezze impossibili, dopo quelle conseguite con Crotone e Salernitana e dopo aver dato una grande sferzata ai toscani dopo il suo arrivo a gennaio, quando molti davano già per spacciata la squadra azzurra, ora deve completare l'opera. Dopo aver già fatto cadere molte grandi, contro i capitolini il tecnico e i suoi ragazzi dovranno ripetersi se vorranno conservare il proprio margine di due punti sulla zona rossa che tra a giugno significherebbe Serie B. A differenza dei laziali nella loro rincorsa Champions infatti i toscani sono ancora padroni del proprio destino e non vogliono perdere questo privilegio acquisito nelle giornate precedenti. Tre punti all'Olimpico sarebbero pesantissimi nell'economia di questa lotta salvezza e sebbene non significherebbero ancora salvezza aritmetica in ogni caso, permetterebbero di giocarsi il primo match point per la permanenza nel massimo campionato alla prossima giornata nello scontro diretto proprio contro l'Udinese.

La designazione arbitrale dell'Aia per la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Empoli, valevole per la 36esima giornata di Serie A ha affidato la sfida alla direzione di Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Il fischietto emiliano sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Marcello Rossi di Biella; Marco Monaldi di Macerata il IV uomo; Daniele Chiffi di Padova il Var e Michael Fabbri di Ravenna l’Avar. Per l'arbitro felsineo si tratterà del dodicesimo incrocio di carriera con gli azzurri, con un bilancio di cinque successi, quattro pareggi e tre sconfitte, con due precedenti in questa stagione nel pareggio dei toscani con il Genoa (1-1) al Ferraris e nel successo (2-3) contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Appena tre invece sono le partite della Lazio dirette da Aureliano, con un bilancio di un pareggio e 2 sconfitte, una di queste arrivata questa stagione nell'1-2 patito dai capitolini contro l'Udinese a marzo. Nel complesso per il direttore di gara si tratterà della gara numero 19 della stagione, la dodicesima di Serie A a cui aggiunge 5 sfide di Serie B, 1 di Coppa Italia e 1 di Protathlima Cyta (Cipro).

Probabili formazioni

Tudor deve rinunciare sia a Casale sia a Gila, mentre Provedel non sembra ancora pronto per tornare in campo. Davanti a Mandas ci saranno dunque Patric, Romagnoli e Hysaj a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo nessun dubbio circa la presenza di Guendouzi e Kamada a comporre il duo in mediana, mentre a destra giocherà Marusic. Per la fascia di sinistra non sembra essere in dubbio la presenza di Zaccagni nonostante la sostituzione polemica di Monza. In avanti Immobile dovrebbe vedere confermato il suo posto da titolare, supportato da Luis Alberto e Felipe Anderson.

Luperto ha avuto un po' di febbre durante la settimana, ma il problema per il difensore dovrebbe essere rientrato e sarà prontamente al suo posto in campo al fianco di Ismajli e Bereszynski, davanti a Caprile. In mediana Maleh e Grassi proveranno ad arginare il talento dei biancocelesti, mentre Pezzella e Gyasi dovranno percorrere le fasce. Fazzini e Cambiaghi sosterranno uno tra Niang e Caputo, con l'ex Milan al momento favorito sul numero 9 toscano, il quale però è in ripresa e proverà fino all'ultimo a insidiare il posto del franco-senegalese.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Igor Tudor.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Davide Nicola.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio ed Empoli dello stadio Olimpico, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 12 maggio 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.