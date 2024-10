Massese C’è il Ponsacco. A caccia dell’impresa

La Massese è di scena oggi a Ponsacco contro una formazione rinvigorita dal primo successo stagionale arrivato domenica scorsa contro la Cuoiopelli. Il 4 a 2 interno ha cambiato un po’ il volto di un inizio avaro di soddisfazioni. I Mobilieri in precedenza avevano collezionato 4 pareggi e 2 sconfitte segnando soltanto 2 gol in 6 partite. A guidare l’attacco ponsacchino ci sono due vecchie conoscenze della Massese ovvero gli ex bianconeri Federico Mengali e Leonardo Imbrenda che insieme hanno segnato 4 dei 6 gol sinora a referto dei pisani. La compagine apuana, da parte sua, non può permettersi di guardare in faccia nessuno. La classifica non aspetta e la Massese non può accontentarsi dell’attuale ottavo posto. C’è bisogno di osare puntando ad un’impresa corsara.

Mister Pisciotta dovrà per forza di cose rivedere la difesa a causa dell’assenza del perno centrale Tiziano Andrei che dovrebbe tornare in squadra soltanto fra tre settimane. Dietro è probabile l’inserimento di Nicolini a meno di un qualche rimescolamento di carte. L’altra defezione con la quale fare i conti è del capitano Andrea Vignali. Con una punta in meno a disposizione il tecnico siciliano dovrebbe optare per un attacco a due sole punte con uno tra Goh e Lorenzini in appoggio al bomber Buffa in modo da avere un’alternativa da schierare in corsa. A Ponsacco agli sportivi massesi è stato riservato il settore ospiti con annessa area parcheggio ed ingresso da via Papa Giovanni XXIII.

L’apertura dei cancelli e della biglietteria è prevista per le ore 13:45 con biglietto a prezzo unico fissato in 12 euro. Ponsacco – Massese sarà visibile in diretta sul canale ufficiale youtube della società bianconera, @massesecalcio1919yt, al quale è possibile iscriversi per avere tutte le notifiche. L’iniziativa è della Massese e le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi.

Gianluca Bondielli