Massese Derby di Coppa. Nel mirino il Viareggio

Viareggio-Massese non potrà mai essere una gara normale, sia che si tratti di coppa che di campionato. Uno scherzo del calendario farà si che le due compagini si incontrino due volte nel giro di soli 11 giorni. Si parte questo pomeriggio col derby di Coppa mentre domenica 24 novembre ci sarà lo scontro in campionato allo stadio Vitali. Al “Buon Riposo“ di Seravezza oggi, con inizio alle ore 15 si gioca in gara secca l’ottavo di finale. Non è stato consentito l’ingresso allo stadio ai residenti nella provincia di Massa Carrara. Gli sportivi apuani potranno quanto meno assistere alla sfida guardando la diretta sul canale ufficiale youtube della Massese, @massesecalcio1919yt al quale è possibile anche iscriversi per avere tutte le notifiche.

L’iniziativa della Massese è stata possibile grazie al consenso ricevuto dal Viareggio. La diretta è prodotta dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi. Per il match odierno la squadra zebrata è in emergenza in difesa vista la squalifica di Romiti. Andrei farà di tutto per recuperare con la speranza di poter quanto meno accomodarsi in panchina. Il titolare a fianco di Quilici potrebbe essere il baby Bossini, classe 2006 fresco di convocazione con la rappresentativa regionale.

Al tecnico Massimiliano Pisciotta abbiamo chiesto se la Coppa d’Eccellenza è considerata dalla Massese un obiettivo alla stessa stregua del campionato. "Mi viene da sorridere – ha risposto il mister – perché la Massese qualsiasi partita va a fare la deve sempre onorare anche se si tratta di un’amichevole. Figuriamoci una gara come questa a cui so quanto tengono la società, i tifosi e gli stessi giocatori. Mi dispiace fortemente di non avere i tifosi al nostro seguito ma l’impegno sarà garantito al centouno per cento e speriamo di regalare qualcosina alla città".

